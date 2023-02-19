Paris'te AVM'de intihar eden adam paniğe yol açtı

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 10:08

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 10:08

Fransa'nın başkenti Paris'te La Defense alışveriş merkezinde bir adam binanın üst katından atlayarak intihar etti.

Adamın atlamasından gelen sesi "patlama" sanan insanlar panik halinde kaçışmaya başladı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde çok sayıda insanın alışveriş merkezi içinde ve dışında büyük bir panikle koştuğu görüldü.

Yetkililer, adamın alışveriş merkezi içerisinde üst katlardan atlayarak intihar ettiğini ve çıkan sesin insanlara patlama gibi geldiğini aktardı.

