Eşi ile Afgan çobanı öldürüp intihar etmiş

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 11:02

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 11:13

Olay, dün sabah saatlerinde Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Değirmenoluğu köyünde meydana geldi. Silah seslerini duyanlar, köyün biraz dışında oturan 3 çocuklu Gökser ailesinin evine gitti. Köylüler evde, Şirvan ve İlhami Gökser çifti ile ismi belirlenemeyen Afganistan uyruklu çobanın cansız bedeni ile karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri yapılan incelemenin ardından Gökser çifti ile Afgan çobanın cenazesini otopsi için Eleşkirt Devlet Hastanesi ile Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırdı.

Otopsileri tamamlanan çift, köylerinde bugün öğlen saatlerinde köy mezarlığında toprağa verilecek. Afganistan uyruklu çobanın cenazesi ise, yakınları gelene kadar hastane morgunda bekletilecek.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, İlhami Gökser'in, tartıştığı Afganistan uyruklu çobanı kesici bir aletle ile eşi Şirvan Gökser'i ise tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği belirlendi. Olayın nedeninin ise araştırıldığı bildirildi.