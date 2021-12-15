Paris’te hastane çalışanlarına Noel izinlerini para karşılığı erteleme teklifi

15 Aralık 2021 Çarşamba, 00:00

Paris Hastaneleri Toplum Yardımı Genel Direktörü Martin Hirsch, katıldığı bir televizyon programında, koronavirüs vaka sayılarının artması nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde hastanelerin acil eylem planını uygulamaya koyduklarını belirtti.

Hirsch, hastane çalışanlarının tatil ihtiyacının farkında olduklarını ancak hemşire ve bakıcı personele 10 günlük Noel izinlerini 2 bin avro karşılığında ertelemelerini teklif ettiklerini söyleyerek tatil izinlerini zamanında kullanmak isteyen personel için gerekli ayarlamaları yapacaklarını kaydetti.

RİSK GRUBUNDAKİ ÇOCUKLARA AŞI YAPILACAK

Diğer yandan Fransa'da 5-11 yaş grubundaki çocuklardan risk grubunda olanlara koronavirüs aşısı yarından itibaren uygulanmaya başlanacak.

Hükümet, Sağlık Yüksek Kurulu'nun onayının ardından hastalığı ağır geçirme riski taşıyan 5-11 yaşlarında yaklaşık 360 bin çocuk için aşı merkezlerinde yarından itibaren randevu açtı.

Bir sonraki aşamada sağlık açısında risk taşımayan çocuklar için koronavirüs aşısı gönüllülük esaslı yapılacak.