Üst düzey Rus yetkili açıkladı: 'Türkiye ile anlaştık'

Yayınlanma: 07.09.2023 - 11:58

Güncelleme: 07.09.2023 - 12:06

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'deki görüşmesinin ardından Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksander Gruşko, Rusya ve Türkiye'nin bir milyon ton tahıl tedariki konusunda anlaşmaya vardığını söyledi.

Rus basını Ria Novosti'ye konuşan Gruşko, şu ifadeleri kullandı:

"Prensipte tüm anlaşmalara varıldı. Yakın gelecekte bu tür tedariklerin planının tüm teknik yönlerini çözmek için sürece dahil bütün taraflarla çalışma temaslarına gireceğimizi umuyoruz"

Gruşko, tarafların teslimat yöntemleriyle ilgili olarak ele almaları gereken birkaç konu daha olduğunu vurguladı.

Gruşko, "Bunlar; lojistik, finansman, rotalar, hedef ülkeler, miktarlar ve diğer pek çok şey" sözlerini ifadesine ekledi.

Bakan yardımcısı ayrıca, Türkiye'nin, Rusya'nın Afrika'ya göndermeyi planladığı 1 milyon ton tahılı, Katar'ın mali desteğiyle indirimli fiyatla işleme koymayı prensipte kabul ettiğini söyledi.

"AFRİKA ÜLKELERİNE ÜCRETSİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Soçi'de yüz yüze gelen Rusya lideri Putin, Moskova'nın tahıl anlaşmasını canlandırmaya hazır olduğunu ve tüm sabit anlaşmalar yerine getirilir getirilmez bunu yapacağını söylemişti.

Erdoğan'ın, daha fazla teslimat için Rus tahılının işlenmesine katılmaya hazır olduğunu söylediği Rus tahılına ilişkin Putin, Rusya'nın yakında "altı Afrika ülkesine ücretsiz tahıl transferi" yapacağını vurgulamıştı.