Paris'teki kiralık scooterlar için son gün

Fransa'nın başkenti Paris'te elektrikli skuter kiralama hizmeti veren Dott, Lime ve Tier Mobility şirketlerine başkent sokaklarındaki skuterleri toplamak için verilen yasal süre gece yarısı dolacak.

AA
Yayınlanma: 31.08.2023 - 15:43
Paris'teki kiralık scooterlar için son gün
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Şirketlerin kentte 2 bin 500 park alanında 15 bin scooterla sunduğu hizmet özellikle turist ve gençlerin ulaşım tercihleri arasında yer alırken, söz konusu araçlar caddelere bırakıldığı, yaya geçişlerini engellediği için tepkilere yol açıyordu.

Paris'te elektrikli scooter kiralama hizmetinin devam edip etmemesi için nisanda yapılan referandumda yüzde 89,3 "hayır" çıkmıştı. Referanduma katılım 7,45'le sınırlı kalmıştı.

Böylece Paris, Avrupa kıtasında elektrik scooter kiralama hizmetini yasaklayan ilk başkent olmuştu. Yasak kişisel scooterleri kapsamıyor.

Fransa'da yılda 2,5 milyon kişi, Paris'te ise ayda 400 bin kişi elektrikli scooter hizmetinden yararlanıyor.


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