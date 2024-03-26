Parkta insan kafatası bulundu: Soruşturma başlatıldı!

Yayınlanma: 26.03.2024 - 13:16

Güncelleme: 26.03.2024 - 13:16

Belçika'da polisler, bir parkta devriye gezerken çalılıkların arasında bir insana ait kafatası buldular.

Kafatasının bulunduğu bölge kordon altına alınarak, yetkililere haber verildi.

Kafatasının, Aşağı ve Yukarı Vorst'u ayıran büyük bir park olan Düden Parkı'nda bulunduğu bildirildi.

Kafatasını incelemek için bir DNA testi yapılacağı aktarıldı.

Brüksel Cumhuriyet Savcılığı sözcüsü Martin François, "Bu bir insan kafatası. Olay yerine bir patolog katıldı, ancak kişinin ölümünde üçüncü bir şahsın parmağı olduğuna dair hiçbir belirti olmadığı sonucuna varıldı. Mağdurun kimliğini ve ölüm nedenini tespit etmek için soruşturma devam ediyor. Bu amaçla DNA analizi de dahil olmak üzere çeşitli yöntemler kullanılacaktır. Bu birkaç hafta sürecek" dedi.

Yetkililer, parkta başka hiçbir vücut parçasının bulunmadığını ve kafatasının oraya nasıl geldiğinin henüz belli olmadığını kaydetti.