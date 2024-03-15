Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise karşılaşması Belçika basınında: 'Pişmanlık duyulacak bir şey'

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'yı eleyerek çeyrek finale kaldı. Karşılaşma, Belçika basınında geniş yer buldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 12:46
Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise karşılaşması Belçika basınında: 'Pişmanlık duyulacak bir şey'
Abone Ol google-news

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Union Saint-Gilloise'yı konuk etti.

Rakibine 1-0 mağlup olmasına rağmen Fenerbahçe ilk maçın avantajıyla turladı.

Sarı-lacivertlilerin çeyrek finaldeki rakibi 15 Mart Cuma günü saat 16:00'da gerçekleşecek kura çekiminde belli olacak.

Karşılaşmanın ardından Belçika basını Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise mücadelesini değerlendirdi.

'PİŞMANLIK DUYULACAK BİR ŞEY'

Belçika'da yayın yapan RTBF, Union Sait-Gilloise-Fenerbahçe maçı hakkında, "Fenerbahçe'ye ilk maçta 3-0 mağlup olan Union Saint-Gilloise, zorlu bir sahada kazanmak için iyi bir performans sergiledi. Gurur duyulacak ama aynı zamanda pişmanlık duyulacak bir şey" ifadelerini kullandı.

'MUCİZEYİ GERÇEKLİREMEDİ'

Het Laatste Nieuws gazetesi ise karşılaşmaya ilişkin, "Rasmussen, taraftarlarına İstanbul'da hak ettiği bir zafer kazandırdı. Union, İstanbul'da Konferans Ligi için mucizeyi gerçekleştiremedi. Union, Avrupa sahnesinden başı dik ayrılıyor" yorumunda bulundu.

'ÇOK İYİ PERFORMANS SERGİLEDİ'

La Libre gazetesinde karşılaşmayla ilgili, "Union Sait-Gilloise, çok iyi bir performans sergilemesine rağmen başarıya ulaşamadı. Union farkı kapatmaya çalışsa da başaramadı" ifadeleri yer aldı.


fenerbahçe haberleri Union Saint-Gilloise haberleri uefa avrupa konferans ligi haberleri

İlgili Haberler

Spor yazarları Fenerbahçe - Union Saint-Gillosie maçını yorumladı: 'Yunanistan'da bitecek yolculuk'

Spor yazarları Fenerbahçe - Union Saint-Gillosie maçını yorumladı: 'Yunanistan'da bitecek yolculuk'
Fenerbahçe'yi bekleyen dev gelir!

Fenerbahçe'yi bekleyen dev gelir!
Fenerbahçe yöneticisi ifade verdi: Ali Koç destek için adliyeye geldi

Fenerbahçe yöneticisi ifade verdi: Ali Koç destek için adliyeye geldi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dünya'da sadece 4 yerde var! Biri Bartın'da...

Dünya'da sadece 4 yerde var! Biri Bartın'da...
Günlük burç yorumları: 16 Mart 2024 Cumartesi Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 16 Mart 2024 Cumartesi Kova burcu yorumu
Diskalifiye edilmesine neden olmuştu! Pınar'ın Survivor All Star'dan elendiğini gören Sema Aydemir'in paylaşımı gündem oldu

Diskalifiye edilmesine neden olmuştu! Pınar'ın Survivor All Star'dan elendiğini gören Sema Aydemir'in paylaşımı gündem oldu
Günlük burç yorumları: 16 Mart 2024 Cumartesi Aslan burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 16 Mart 2024 Cumartesi Aslan burcu yorumu
Sunal ailesinden Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan’a dava

Sunal ailesinden Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan’a dava
Günlük burç yorumları: 16 Mart 2024 Cumartesi Boğa burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 16 Mart 2024 Cumartesi Boğa burcu yorumu
Ali Koç'tan Galatasaray'a FETÖ tepkisi!

Ali Koç'tan Galatasaray'a FETÖ tepkisi!
Günlük burç yorumları: 16 Mart 2024 Cumartesi İkizler burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 16 Mart 2024 Cumartesi İkizler burcu yorumu