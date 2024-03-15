Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise karşılaşması Belçika basınında: 'Pişmanlık duyulacak bir şey'

Yayınlanma: 15.03.2024 - 12:46

Güncelleme: 15.03.2024 - 13:03

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Union Saint-Gilloise'yı konuk etti.

Rakibine 1-0 mağlup olmasına rağmen Fenerbahçe ilk maçın avantajıyla turladı.

Sarı-lacivertlilerin çeyrek finaldeki rakibi 15 Mart Cuma günü saat 16:00'da gerçekleşecek kura çekiminde belli olacak.

Karşılaşmanın ardından Belçika basını Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise mücadelesini değerlendirdi.

'PİŞMANLIK DUYULACAK BİR ŞEY'

Belçika'da yayın yapan RTBF, Union Sait-Gilloise-Fenerbahçe maçı hakkında, "Fenerbahçe'ye ilk maçta 3-0 mağlup olan Union Saint-Gilloise, zorlu bir sahada kazanmak için iyi bir performans sergiledi. Gurur duyulacak ama aynı zamanda pişmanlık duyulacak bir şey" ifadelerini kullandı.

'MUCİZEYİ GERÇEKLİREMEDİ'

Het Laatste Nieuws gazetesi ise karşılaşmaya ilişkin, "Rasmussen, taraftarlarına İstanbul'da hak ettiği bir zafer kazandırdı. Union, İstanbul'da Konferans Ligi için mucizeyi gerçekleştiremedi. Union, Avrupa sahnesinden başı dik ayrılıyor" yorumunda bulundu.

'ÇOK İYİ PERFORMANS SERGİLEDİ'

La Libre gazetesinde karşılaşmayla ilgili, "Union Sait-Gilloise, çok iyi bir performans sergilemesine rağmen başarıya ulaşamadı. Union farkı kapatmaya çalışsa da başaramadı" ifadeleri yer aldı.