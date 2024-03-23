İrlanda - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Belçika, hazırlık maçında deplasmanda İrlanda ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.03.2024 - 11:48
İrlanda - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Domenico Tedesco yönetimindeki Belçika, deplasmanda Stephen Kenny'nin ekibi İrlanda ile karşı karşıya gelecek.

İRLANDA - BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA?

Aviva Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

İRLANDA - BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.


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