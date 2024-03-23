İrlanda - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Belçika, hazırlık maçında deplasmanda İrlanda ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
Domenico Tedesco yönetimindeki Belçika, deplasmanda Stephen Kenny'nin ekibi İrlanda ile karşı karşıya gelecek.
İRLANDA - BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA?
Aviva Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
İRLANDA - BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
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