Parlamentoda 'şantaj' skandalı: Eşcinsel milletvekilinden çarpıcı itiraf!

Yayınlanma: 05.04.2024 - 13:51

Güncelleme: 05.04.2024 - 13:51

İngiltere'de Muhafazakar Partisi'den bir eşcinsel milletvekilinin cinsel içerikli mesajlarla ilgili bir şantaj skandalına karıştığı ortaya çıktı.

İngiliz milletvekili William Wragg, eşcinsel erkeklere yönelik bir arkadaşlık uygulamasında tanıştığı bir kişiyle samimi fotoğraflar paylaştığını söyledi.

Wragg, daha sonra bu fotoğraflarla kendisine şantaj yapıldığını ve meslektaşlarının kişisel telefon numaralarını karşı tarafa ilettiğini itiraf etti.

Wragg, "Benimle ilgili taviz veren şeyler yaptılar. Beni rahat bırakmadılar. Diğer insanları soruyorlardı. Onlara bazı numaraları verdim, hepsini değil. Ona durmasını söyledim. Beni manipüle etti ve şimdi ben de başka insanlara zarar verdim" dedi.

Polis konuyla ilgili soruşturma yürütüldüğünü belirtirken, Wragg'ın yanı sıra bir başka milletvekili de kendi fotoğraflarıyla mesajlara tepki gösterdi.

'YABANCI İSTİHBARAT SERVİSİ' İDDİASI

Parlamento Dış İlişkiler Komitesi'nin Başkanı Alicia Kearns, " bu suçun arkasında yabancı bir istihbarat servisinin olabileceğini" öne sürdü.

Politico, aralarında görevdeki bir bakanın da bulunduğu 12 erkeğin şüpheli operasyonda hedef alındığının bilindiğini, kendilerini Abi ya da Charlie olarak adlandıran kişilerden çapkın mesajlar ve resimler aldıklarını söyledi.

BAKANLARDAN TEPKİ GELDİ

Maliye Bakanı Jeremy Hunt, "Son birkaç gündür yaşanan olaylar büyük bir endişe kaynağı olmuştur. Buradan tüm milletvekillerinin çıkarması gereken ders, siber güvenlik konusunda çok dikkatli olmaları gerektiğidir" açıklamasında bulundu.

Hazine Bakanı Gareth Davies, durumu "rahatsız edici ve endişe verici" olarak nitelendirerek, Wragg'ın özür dilediğini açıkladı.

Parlamento sözcüsü, milletvekillerinin siber saldırılara ve rüşvete karşı savunmasız olabileceği yönündeki endişeleri artıran mesajları anlamaya çalıştıklarını söyledi.

Sözcü, "Parlamento güvenliği son derece ciddiye almakta ve bu tür olaylara karşı hükümetle yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. Endişeleri olan herkesi Parlamento Güvenlik Departmanı ile temasa geçmeye teşvik ediyoruz" dedi.

WRAGG'A İSTİFA ÇAĞRISI

Öte yandan, Muhafazakâr Parti'den 36 yaşındaki Wragg'ın istifa etmesi ya da parlamento grubundan uzaklaştırılması yönünde çağrılar da geldi.

Wragg, bir süre önce bu yıl yapılması planlanan parlamento seçimlerinde aday olmayacağını açıklamıştı.