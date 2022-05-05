Partnerinin prezervatifinde delik açan kadına hapis cezası
Almanya'da yargıçların 'tarihi' olarak nitelendirdiği davada, partnerinin kondomunda delik açan kadın, 'cinsel saldırı' suçundan 6 ay ertelemeli hapis cezasına çarptırıldı.
Almanya'nın batısındaki Bielefeld'de bir bölge mahkemesi, 'tarihi' bir karara imza attı. Mahkeme, hamile kalabilmek için 42 yaşındaki partnerinin prezervatifinde delikler açan 39 yaşındaki kadına, 'cinsel saldırı' suçundan 6 ay ertelemeli hapis cezası verdi.
Sputnik'te yer alan habere göre, kararı veren yargıç Astrid Salewski, davanın 'olağanüstü' olduğunu söyleyerek 'tarihi' bir nitelik taşıdığını ve Almanya hukuk tarihi kitaplarında yer alacağını belirtti. Yargıç, duruşma sırasında "Bugün burada hukuki anlamda tarih yazdık" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Bild gazetesinin aktardığına göre, Bielefeld'de yaşayan 39 yaşındaki Alman kadın, internetten tanıştığı ve 'duygusal hisler' beslediğini belirttiği 42 yaşındaki partnerinin komodinde bulunan kondomlarına delikler açmıştı. 39 yaşındaki kadın, cinsel ilişki sırasında hamile kalabilmek için böyle bir şey yaptığını mahkemede itiraf etmişti.
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