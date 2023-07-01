Pasifik açıklarındaki denizaltıda 3,5 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

Meksika donanmasının Pasifik açıklarında operasyon düzenlediği bir denizaltıda 3,5 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 01.07.2023 - 16:37
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Meksika donanması, Pasifik açıklarında takibe aldığı 26 metre uzunluğundaki bir denizaltıya operasyon gerçekleştirdi.

Havadan destek verilen operasyonda denizaltıda yapılan arama sonucu 3,5 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi.

Denizaltıdaki farklı ülkelerden 5 kişi gözaltına alınarak Baja California eyaletindeki La Paz şehrine götürüldü.

Uyuşturucuların kokain olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.


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