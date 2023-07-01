Pasifik açıklarındaki denizaltıda 3,5 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi
Meksika donanmasının Pasifik açıklarında operasyon düzenlediği bir denizaltıda 3,5 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi.
Meksika donanması, Pasifik açıklarında takibe aldığı 26 metre uzunluğundaki bir denizaltıya operasyon gerçekleştirdi.
Havadan destek verilen operasyonda denizaltıda yapılan arama sonucu 3,5 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi.
Denizaltıdaki farklı ülkelerden 5 kişi gözaltına alınarak Baja California eyaletindeki La Paz şehrine götürüldü.
Uyuşturucuların kokain olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.
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