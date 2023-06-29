Uyuşturucu kullanım yaşı 8'e kadar düştü!

Yayınlanma: 29.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.06.2023 - 03:00

Türkiye’de uyuşturucu kullanımının önüne geçilemiyor. Gerekli önemlerin alınamaması tepkilere yol açarken internet üzerinden uyuşturucu satışlarına da devam ediliyor. Son dönemde yapılan araştırmalarda da metamfetamin kulanımının arttığı görülüyor.

Tablonun giderek ağırlaşmasına karşın uyuşturucu kullanımı konusunda yetkililerin yeterli adımları atmadığı da eleştiriler arasında yer alıyor. Cumhuriyet konuya ilişkin İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız ve CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı ile konuştu.

"BİLİNÇLENDİRME LAZIM"

Hukuki sürece dikkat çeken Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız, “Ülkemizde uyuşturucu madde ticareti suçlarının cezaları oldukça yüksektir. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal, ithal ve ihracının cezası 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasıdır” diye konuştu.

Ülke içerisinde uyuşturucu madde ticaretinın cezasının en az on yıl olduğunu hatırlatan Yıldız şunları söyledi: “Bu ceza uyuşturucu maddenin niteliğine, örneğin eroin olması, uyuşturucu maddenin satıldığı yere, örneğin okula yakın olmasına göre 30 yıla kadar çıkabilmektedir. Uyuşturucu madde kullanmanın cezası iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır. Ancak ilk seferinde kişi cezalandırılmamakta ve soruşturma evresinde kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilmektedir.”

(Ali Kemal Yıldız)



“Dünyanın her yerinde uyuşturucu madde kullanımı artmaktadır” diyen Yıldız, “Ekonomik olarak büyük bir sektörü oluşturan uyuşturucu maddeyle mücadelede devletler yetersiz kalmaktadır. Bizim ülkemizin bu konudaki bir diğer problemi geçiş ülkesi olmasıdır. Afganistan İran gibi ülkelerden batıya gönderilen uyuşturucu maddeler bizim ülkemizden geçmektedir. Bu konuda cezalandırmak, cezaların yüksek olması uyuşturucu madde kullanımını engellemek de yeterli olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Yıldız, devletin özellikle lise dönemindeki gençlerin bilinçlendirilmesi çalışması yanında ailelerin de bu konuya önem vermesi ve ergenlik çağındaki çocuklarıyla çok yakından ilgilenmesi gerektiğini söyledi.

SORU ÖNERGESİ VERİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya uyuşturucu kullanımına ilişkin geçen günlerde soru önergesi veren CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, “Türkiye’nin birçok yerinde uyuşturucu kullanımı olduğunu ve ailelerin bundan mustarip olduğunu gördük. Dolayısıyla bu önergeyi vermek istedik takip de edeceğiz” diye konuştu.

(Hikmet Yalım Halıcı)



Yeteri kadar önlem alınmadığını söyleyen Halıcı şunları söyledi: “Raporlara baktığımız zaman uyuşturucu kullanımının 8 yaşına kadar indiğini görüyoruz. Çocuklarda bağımlılık haline geliyor. Uyuşturucu ve türevi maddelerin kullanımı nedeniyle Avrupa’da 18 yaş altı ölümlerde birinci sırada Türkiye var. Üzüntü verici bir durum.”

Türkiye’de metamfetamin ve bonzai kullanımının son beş yılda 15 kat arttığına dikkat çeken Halıcı, “Bu ikisinin çok yoğun şekilde kullanıldığını ve arttığını görüyoruz. Çok daha ciddiyetle yaklaşmamız lazım bu konuya. Türkiye’nin geleceği açısından çok önemli bu konu” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’in geçen haftalarda gündeme getirdiği haberde Telegram gruplarında uyuşturucu satıldığı ortaya çıkmıştı. Gruplarda metamfetamin “Metin amca” koduyla satılırken, birçok uyuşturucu madde de kargo veya elden teslim şekilde satılıyor.

