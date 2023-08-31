Pasifik'te savaş çanları: Çin'in yeni ulusal haritası kriz yarattı

Yayınlanma: 31.08.2023 - 11:07

Güncelleme: 31.08.2023 - 11:07

Çin, 2006 yılından bu yana düzenli olarak yaptığı gibi, Pekin'in geçmişte "sorunlu haritalar" olarak adlandırdığı ve toprak sınırlarını yanlış gösterdiğini iddia ettiği haritaları düzeltmek amacıyla ulusal haritasının yeni bir versiyonunu yayınladı.

Çin'in yeni haritasına yönelik Filipinler, 2016 yılında Manila lehine sonuçlanan uluslararası bir mahkeme kararına konu olan Güney Çin Denizi'nin tartışmalı bölgeleri etrafında kesikli bir çizgi içermesi nedeniyle haritayı "reddettiğini" duyurdu.

Filipinler Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, haritanın "Çin'in Filipinler'e ait özellikler ve deniz bölgeleri üzerindeki sözde egemenliğini ve yargı yetkisini meşrulaştırmaya yönelik en son girişim olduğu ve uluslararası hukuk kapsamında hiçbir dayanağı olmadığı" belirtildi.

Fotoğraf: Çin'in yeni ulusal haritası/New Straits Times

HİNDİSTAN VE MALEZYA'DAN PROTESTO

Hindistan da haritaya tepki göstererek, ülkenin Arunaçal Pradeş eyaletinin ve "tartışmalı" Aksai Çin platosunun Çin topraklarına dahil edilmesini "güçlü bir şekilde protesto" etti.

Hindistan Dışişleri Bakanı Arindam Bagchi, "Diplomatik kanallar aracılığıyla Çin tarafına, Çin'in Hindistan toprakları üzerinde hak iddia eden sözde 2023 'standart haritası' ile ilgili güçlü bir protesto ilettik. Hiçbir dayanağı olmadığı için bu iddiaları reddediyoruz" açıklamasında bulundu.

Malezya Dışişleri Bakanlığı ise Çin'in "tek taraflı iddialarını" reddederek, Malezya'nın "herhangi bir yabancı tarafın ülkenin deniz özellikleri üzerindeki egemenlik, egemenlik hakları ve yargı yetkisi iddialarını reddetme pozisyonunda tutarlı olduğunu" kaydetti.

ÇİN, GELEN TEPKİLERİ REDDETTİ

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin, haritadaki revizyonların "egemenliğin yasalara uygun olarak rutin bir şekilde kullanılması" olduğunu belirterek, gelen tepkileri reddetti.

Wang, "İlgili tarafların objektif ve sakin kalabilmelerini ve konuyu aşırı yorumlamaktan kaçınmalarını umuyoruz" ifadelerini kullandı.