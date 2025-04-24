Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının yakılmasını kınadı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermeni Devrimci Federasyonu’nun düzenlediği yürüyüşte Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının yakılmasını “sorumsuzluk” olarak niteleyerek, bu eylemlerin kışkırtıcı ve kabul edilemez olduğunu belirtti.

Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının yakılmasını kınadı
Abone Ol google-news
Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 24.04.2025 - 11:59

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 1915 olaylarının 110. yıl dönümü öncesinde Taşnak Partisi (ARF) tarafından düzenlenen meşaleli yürüyüşte Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının yakılmasını sert şekilde kınadı.

Armenpress’e konuşan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Baghdasaryan, Paşinyan’ın konuya ilişkin değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştı.

Baghdasaryan, “Başbakan Paşinyan, uluslararası alanda tanınan devletlerin, özellikle komşu ülkelerin bayraklarının yakılmasını sorumsuz ve kabul edilemez buluyor. Bu tür davranışlar ülke liderinin başka türlü karşılayacağı bir tutum olamaz. Açıkça kışkırtıcı ve tahrik edici bir eylemdir” dedi.


Etiketler: #Ermenistan #Nikol Paşinyan

İlgili Haberler

Paşinyan'dan 'barış anlaşması' çıkışı: Büyük bölümünde anlaşıldı

Paşinyan'dan 'barış anlaşması' çıkışı: Büyük bölümünde anlaşıldı
Paşinyan'a BRICS Zirvesi daveti: İki ülke arasındaki buzlar eriyor mu?

Paşinyan'a BRICS Zirvesi daveti: İki ülke arasındaki buzlar eriyor mu?
Ermenistan Başbakanı Paşinyan:

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: "Azerbaycan'la barış mümkün ve ulaşılabilir mesafede"
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler