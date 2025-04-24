Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının yakılmasını kınadı

Yayınlanma: 24.04.2025 - 11:59

Güncelleme: 24.04.2025 - 11:59

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 1915 olaylarının 110. yıl dönümü öncesinde Taşnak Partisi (ARF) tarafından düzenlenen meşaleli yürüyüşte Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının yakılmasını sert şekilde kınadı.

Armenpress’e konuşan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Baghdasaryan, Paşinyan’ın konuya ilişkin değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştı.

Baghdasaryan, “Başbakan Paşinyan, uluslararası alanda tanınan devletlerin, özellikle komşu ülkelerin bayraklarının yakılmasını sorumsuz ve kabul edilemez buluyor. Bu tür davranışlar ülke liderinin başka türlü karşılayacağı bir tutum olamaz. Açıkça kışkırtıcı ve tahrik edici bir eylemdir” dedi.