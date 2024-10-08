Paşinyan'a BRICS Zirvesi daveti: İki ülke arasındaki buzlar eriyor mu?

Yayınlanma: 08.10.2024 - 16:23

Güncelleme: 08.10.2024 - 16:23

Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bir araya geldi.

Putin, Paşinyan'ı 20-24 Ekim'de Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne davet etti.

Putin, Paşinyan ile yaptığı görüşmede, “Sizi Kazan'daki BRICS zirvesine bekliyorum. Umarım hem faydalı hem de ilginç pek çok temas olur” ifadelerini kullandı.

Paşinyan, Putin'in davetine hitaben "Çok teşekkür ederim" dedi.

Paşinyan, Erivan ve Moskova arasındaki siyasi diyaloğun son aylarda aktif olduğunu belirterek, “Geçtiğimiz aylarda oldukça aktif bir siyasi diyaloğa sahip olduğumuzu belirtmekten büyük mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.