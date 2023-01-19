Paşinyan ve Blinken'den ikili görüşme

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 11:42

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 11:42

Rusya'nın Ermenistan-Azerbaycan sınırına birlik konuşlandırmaya hazır olduğu açıklamasının ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ermenistan ile Azerbaycan arasında ikili görüşmeleri yeniden başlatmak için adımları değerlendirdikleri bir görüşme yaptı.

Kendilerini çevre aktivisti olarak niteleyen Azerbaycanlı sivillerin Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasında Laçin koridoru olarak adlandırılan tek karayolunu 12 Aralık'ta ablukaya almasının ardından iki ülke arasında gerilim tırmanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Rusya'nın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (CTSO) kapsamında bölgeye misyon göndermeye hala hazır olduğunu belirtti. Moskova liderliğindeki Ermenistan'ın üyesi olduğu askeri bir birlik olan CTSO'da Azerbaycan yer almıyor.

Lavrov, Erivan'ın Azerbaycan'ın davranışına yönelik ısrarla kınama talep etmesinin bölgeye birlik konuşlandırmasına engel olduğunu belirterek, "Misyonun anahatlarına ve misyona ilişkin belge üzerinde anlaştık ancak Ermenistan ısrarla belgede Azerbaycan'a yönelik sert bir kınama yer almasını istediği için anlaşmaya varamamıştık" dedi.

Rusya, Ermenistan'ı destekliyor olmasına karşılık Azerbaycan'la da iyi ilişkiler kurmak istiyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada Blinken'in ilerleyen günlerde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesini beklediğini ifade etti.