'Topraklarımızda katliam gerçekleştirdiler...' Aliyev, Ermenistan'dan özür dilemesini istedi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgal döneminde Azerbaycan topraklarında ekoloji, şehir ve kültür katliamı gerçekleştirdiğini belirterek, "Ermenistan, işlediği tüm bu suçlardan dolayı özür dilemelidir" ifadesini kullandı.

'Topraklarımızda katliam gerçekleştirdiler...' Aliyev, Ermenistan'dan özür dilemesini istedi
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 02.10.2024 - 14:59

Aliyev, Bakü'de düzenlenen Uluslararası Ombudsmanlar Forumu'nun katılımcılarına mektup gönderdi.

Mektubunda Azerbaycan'ın egemenlik ve anayasal düzenini tam sağladığını vurgulayan Aliyev, ülke topraklarındaki ayrılıkçılığa son verdiklerini kaydetti.

Aliyev, Ermenistan'ın yaklaşık 30 yıl uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve diğer uluslararası kuruluşların kararlarını hiçe sayarak Azerbaycan topraklarını işgal altında tuttuğunu, işgal nedeniyle 1 milyondan fazla Azerbaycanlının yerinden edildiğini hatırlattı.

'ÖZÜR DİLEMELİLER'

Ermenistan'ın 30 yıllık işgalinin ağır sonuçlarının halen devam ettiğini, insanların yaşamları ve çevre için büyük tehdit oluşturduğunu belirten Aliyev, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Ermenistan uzun süre işgal altındaki topraklarımızda ekoloji katliamı, şehir katliamı ve kültür katliamı gerçekleştirdi. Topraklarımız ve nehirlerimiz kirletildi, ormanlarımız yok edildi, şehir ve köylerimiz yıkıldı. Topraklarımız mayınlandı. Dini ve kültürel anıtlarımız yerle bir edildi. Ermenistan, 1. Karabağ Savaşı'ndaki kayıp kişilerin akıbeti ve toplu mezarların kesin yerleri hakkında bilgi vermeyi reddediyor. Ermenistan, işlediği tüm bu suçlardan dolayı özür dilemelidir."


Etiketler: #Azerbaycan #Ermenistan #özür

İlgili Haberler

Ermenistan Başbakanı Paşinyan:

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: "Azerbaycan'la barış mümkün ve ulaşılabilir mesafede"
Yeli üretim zırhlı araçlar Azerbaycan'daki ADEX 2024 Fuarı'nda...

Yeli üretim zırhlı araçlar Azerbaycan'daki ADEX 2024 Fuarı'nda...
Azerbaycan Hava Yolları, İsrail’e uçuşlarını durdurdu

Azerbaycan Hava Yolları, İsrail’e uçuşlarını durdurdu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler