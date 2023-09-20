Paşinyan'dan anlaşma açıklaması: 'Dahil olmadık'

Yayınlanma: 20.09.2023 - 15:39

Güncelleme: 20.09.2023 - 15:39

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın Karabağ’daki ayrılıkçı rejimin temsilcileri ile müzakere masasına oturulacağı ve Türkiye saati ile 12.00’de ateşkesin başladığı yönündeki açıklamasının ardından ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Paşinyan, “Karabağ'dan edinebildiğim son bilgi, askeri operasyonların yoğunluğunun ciddi oranda azaldığı yönünde. Askeri gerilimin devam etmeyeceğini umuyoruz, çünkü bu koşullarda istikrarın sağlanması ve muharebe eylemlerinin durdurulması çok önemli” ifadelerini kullandı.



"ERMENİSTAN, BU ANLAŞMA METNİNİN HAZIRLANMASINA DAHİL OLMADI"

Azerbaycan ile ayrılıkçı Karabağ temsilcileri arasında yarın gerçekleştirilmesi beklenen müzakereye değinen Paşinyan, “Azerbaycan ile Rus Barış Gücü arabuluculuğunda Karabağ'ın Ermeni nüfusunun temsilcileri ile varılan anlaşmayı gördük. Ermenistan, bu anlaşma metninin hazırlanmasına dahil olmadı" diyerek anlaşmada Ermenistan isminin yer almasına tepki gösterdi.

Ermenistan'ın Karabağ'da ordusunun bulunmadığını ifade eden Paşinyan, "Ancak her halükarda bu anlaşmayı ve anlaşmanın Karabağ yetkilileri tarafından kabul edilmesini önemsiyoruz" dedi.

Paşinyan, "Yaşananları not ediyoruz ve gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz. Ermenistan, ateşkes sonrasında Rus barış güçlerinin Karabağ halkını koruyacağını umuyor” şeklinde konuştu.

