Paşinyan'dan Erdoğan'a tebrik mesajı
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ederek, "iki ülke ilişkilerinin normalleşmesi için birlikte çalışmaya devam edeceklerini" vurguladı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilmesinden dolayı Twitter hesabından tebrik etti.
Nikol Paşinyan, "iki ülke ilişkilerinin normalleşmesi için birlikte çalışmaya devam edeceklerini" vurguladı.
Paşinyan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı kutluyorum. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin tamamen normalleşmesi için birlikte çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- YSK Başkanı Ahmet Yener'den flaş açıklama
- RTÜK Başkan Yardımcısı Merve Dizdar'ı hedef aldı
- İşte ilk seçim sonuçları
- Pusulayı düşürdü, oyu belli oldu
- Erdoğan'ın oy kullandığı okulda gerginlik
- Oy kabinine silahla girdi, Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti
- Emine Erdoğan 'kimliksiz' oy kullandı
- Yasaklar sonrası CHP'den ilk açıklama
- Cem Yılmaz'dan 'Merve Dizdar' paylaşımı
- 'Dünyanın en uzun boylu kadını' oyunu evinde kullandı