Paşinyan'dan Erdoğan'a tebrik mesajı

Yayınlanma: 28.05.2023 - 22:49

Güncelleme: 28.05.2023 - 22:49

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilmesinden dolayı Twitter hesabından tebrik etti.

Nikol Paşinyan, "iki ülke ilişkilerinin normalleşmesi için birlikte çalışmaya devam edeceklerini" vurguladı.

Paşinyan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı kutluyorum. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin tamamen normalleşmesi için birlikte çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.