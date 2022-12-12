Paşinyan'dan Gürcistan ve Azerbaycan'a çağrı: Müzakerelerin başlatılması gerekiyor

12 Aralık 2022 Pazartesi, 12:40

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, gündeme ilişkin konuştu.

Nikol Paşinyan, "düşmanca söylemleri ortadan kaldırmak" için Güney Kafkasya'daki durumun Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan arasında görüşülmesi fikrini desteklediğini söyledi.

Paşinyan, "Güney Kafkasya'da Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan arasında bir formatta müzakerelerin başlatılması yönünde bir fikir vardı ve sanıyorum bu fikir hala geçerliliğini koruyor. Bu yeni bir fikir değil... Her zaman destekledim, ancak çok önemli, temel bir formül önerdim: bu platform her şeyden önce nefret söylemini ortadan kaldırmak için kullanılmalıdır" dedi.

Paşinyan, devlet başkanlarının "düşmanca söylemleri ortadan kaldırmak" için iş birliği yapmayı kabul eden resmi bir açıklama yapmasını istedi.