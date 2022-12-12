Paşinyan'dan Gürcistan ve Azerbaycan'a çağrı: Müzakerelerin başlatılması gerekiyor
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "düşmanca söylemlerin ortadan kaldırılması" için Gürcistan ve Azerbaycan ile görüşülmesi gerektiğini söyledi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, gündeme ilişkin konuştu.
Nikol Paşinyan, "düşmanca söylemleri ortadan kaldırmak" için Güney Kafkasya'daki durumun Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan arasında görüşülmesi fikrini desteklediğini söyledi.
Paşinyan, "Güney Kafkasya'da Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan arasında bir formatta müzakerelerin başlatılması yönünde bir fikir vardı ve sanıyorum bu fikir hala geçerliliğini koruyor. Bu yeni bir fikir değil... Her zaman destekledim, ancak çok önemli, temel bir formül önerdim: bu platform her şeyden önce nefret söylemini ortadan kaldırmak için kullanılmalıdır" dedi.
Paşinyan, devlet başkanlarının "düşmanca söylemleri ortadan kaldırmak" için iş birliği yapmayı kabul eden resmi bir açıklama yapmasını istedi.
Video Haberler
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
- Okul arazisinde yetiştirilen pamuktan 400 bin lira gelir
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Apronda intihar
- İsmailağa'da hocalar müritleri ikna etmeye çalışıyor!
- SMA'lı çocuk için toplanan parayla 'oto galeri' açmışlar
- Tarikatta tecavüzün ardındaki ortaklık
- Duruşmaya gitmeyecekler!
- Yeşilçam'ın usta oyuncusu yaşamını yitirdi
- İmamoğlu'ndan en net 'adaylık' yanıtı
- Erdoğan'a hodri meydan
- Yer İstanbul... Polis 'düğünü' bastı
- Kopya düzeneğiyle ehliyet sınavına giren kişi yakalandı