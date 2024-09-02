Paşinyan'dan Türkiye açıklaması: 'Çok yavaş ama yine de olumlu...'

Yayınlanma: 02.09.2024 - 13:00

Güncelleme: 02.09.2024 - 13:00

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, düzenlediği basın toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Paşinyan, Azerbaycan'ın, Karabağ ve civarındaki illeri Ermenistan işgalinden kurtarmak için 2020'de "Vatan Muharebesi" olarak bilinen operasyonda Türkiye'nin desteğini hedef aldı.

Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 31 Ağustos'a Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanlığı Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde dile getirdiği “Azerbaycan’ın Karabağ’ında Azeri kardeşlerimizle birlikte orada da yine Azeri kardeşlerimize düşman güçleri tamamen yok ettik” ifadelerine dikkat çekti.

Paşinyan, "44 günlük savaşta ordumuz ve istihbaratımız birçok yerde Türk bayraklarını, Türk askerini, Türk özel kuvvetlerini, üst düzey subaylarını gördü. 44 günlük savaş öncesinde Azerbaycan ile Türkiye arasında geniş çaplı askeri tatbikatlar yapılmış, savaş boyunca Türk F-16 uçakları ve insansız hava araçları havada bulunmuştu, Türk personel tarafından hizmet veriliyordu" diye konuştu.

Paşinyan, "bu konuyu özellikle şimdi konuşmak istemediğini, çünkü şu anda tüm sorunlara rağmen Ermenistan-Türkiye ilişkilerinde çok yavaş ama yine de olumlu bir dinamik gözlemlendiğini" belirtti.

İKİNCİ KARABAĞ SAVAŞI

Azerbaycanlıların "Vatan Muharebesi" dediği İkinci Karabağ Savaşı, 44 gün sürdü ve 10 Kasım 2020'de Ermenistan, yenilgisini kabul eden bildiriye imza atınca sona erdi.

Azerbaycan ordusu, 44 günde 5 şehir, 4 kasaba ve 286 köyü işgalden kurtardı, imzalanan bildiri gereği Ermenistan ordusu Kelbecer, Laçın ve Ağdam illerini terk etmek zorunda kaldı.



Azerbaycan ordusu İkinci Karabağ Savaşı'nda 2 bin 908 şehit verdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev operasyonun başladığı 27 Eylül'ü "Şehitleri Anma Günü" ilan etti.

