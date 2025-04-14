Pehlevi'nin oğlundan İran’a isyan çağrısı: Rejim asla bu kadar zayıf olmamıştı

Yayınlanma: 14.04.2025 - 12:41

Güncelleme: 14.04.2025 - 12:41

ABD'nin Umman'da İran ile yürüttüğü nükleer müzakerelerin yankıları sürerken, İran'ın devrik lideri Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi, Tahran rejiminin “en zayıf döneminde” olduğunu ve artık değişim zamanının geldiğini açıkladı.

ABD basınına konuşan Pehlevi, “Bu 46 yıl içinde rejim hiçbir zaman bugünkü kadar kırılgan olmamıştı. Gezegenlerin hizalandığı bir dönemdeyiz; bu bir fırsat penceresi” ifadelerini kullandı.

Reform çağrılarının artık geçerliliğini yitirdiğini savunan Pehlevi, Batılı ülkelerin İran halkını destekleyerek barışçıl bir geçiş sürecine katkı sunması gerektiğini belirtti.

Pehlevi, Afganistan, Irak ve Libya örneklerini hatırlatarak doğrudan bir dış müdahaleyi savunmadığını vurguladı, ancak rejim üzerindeki uluslararası baskının sürmesi ve protestoculara desteğin artması gerektiğini dile getirdi.

“DAHA İYİ BİR YOL VAR”

“Seçenek sadece, nükleer anlaşma ile askeri müdahale arasında değil. Daha iyi bir yol var: İran halkının kendi kaderini tayin hakkını desteklemek” diyen Pehlevi, ülke içindeki direnişin kırılmadığını, özellikle kadınların başörtüsü yasasını hiçe sayarak sokakta mücadeleye devam ettiğini anlattı.

Şubat ayında Tahran'da polis aracının üzerine çıplak şekilde çıkan bir kadını örnek gösteren Pehlevi, “Bu korkunun sona erdiğini gösteriyor. İnsanlar artık 'gelin beni tutuklayın, işkence edin, idam edin' diyecek kadar kararlı” ifadelerini kullandı.

“REJİMİN İÇİNDE KOPMALAR BAŞLADI”

Rejim içinden kendisine bilgi sızdırıldığını ve güvenlik güçleri içinde de çözülmelerin başladığını savunan Pehlevi, bazı alt rütbeli subayların çocuklarının da sokakta olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Hamaney'in son kalesi olarak görülen yapılar da artık batmakta olan gemiden ayrılmak istiyor. Askerlere çocuklarını hedef almaları söylenemez.”

Geçiş sürecine ilişkin bir “geçiş dönemi adalet planı” hazırladıklarını açıklayan Pehlevi, hesaplaşmanın intikam değil adalet temelinde yürütüleceğini belirtti:

“Bu bir intikam hareketi değil. Kanguru mahkemeleri olmayacak. Uzlaşı temelinde yeni bir sayfa açılacak.”

“CANIMIZ PAHASINA BU REJİMİN YIKILMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Monarşinin geri dönüşünü istemediğini özellikle vurgulayan Pehlevi, “Tavuskuşu Tahtı’nı istemiyorum. Ben bir aday değilim. Ben yolum” dedi.

Hayatını İran’a adadığını ve bu uğurda tehditlerle yaşadığını ifade eden Pehlevi, “Canımız pahasına da olsa bu rejimin yıkılması için çalışıyoruz. Rejim kafamı koparmaya fırsat bulamadan başarılı olmayı umuyorum” diyerek kararlılığını dile getirdi.