Umman'da kritik ABD-İran teması: Taraflardan açıklama

ABD ve İran heyetleri, Umman'da "İran'ın nükleer faaliyetleri" konusunda yaptıkları toplantıda, gelecek hafta üst düzey bir toplantı daha yapılmasında anlaştı. Her iki ülke yetkilileri görüşmenin olumlu ve yapıcı geçtiğini belirtti.

Umman'da kritik ABD-İran teması: Taraflardan açıklama
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ANKA
Yayınlanma: 12.04.2025 - 22:20

ABD Başkanı Donald Trump'un Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff başkanlığındaki ABD heyeti Umman'ın başkenti Maskat'ta İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlığındaki İran heyeti ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin Beyza Saray’dan yapılan açıkamada Steve Witkoff’un İranlı yetkililerle yaptığı görüşmeni olumlu ve yapıcı geçtiği ve bu görüşmenin ileriye doğru atılmış adımlar olduğu belirtildi.

Beyaz Saray tarafların 19 Nisan’da tekrar bir araya gelme konusunda anlaştıklarını da belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi de görüşme sonrası yaptğı açıklamada görüşmenin olumlu geçtiğini belirtti. Erakçi, yaklaşık 2 buçuk saat süren dolaylı görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve ikinci tur görüşmelerin önümüzdeki cumartesi günü yeniden başlayağını dile getirdi.


 


Etiketler: #açıklama #ABD #İran

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