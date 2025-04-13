Trump'tan İran açıklaması: Görüşmeler nasıl geçti?

Yayınlanma: 13.04.2025 - 09:36

Güncelleme: 13.04.2025 - 09:36

Trump, Air Force One uçağında basına açıklamalarda bulundu.

Dünya genelinde çok sayıda çatışma bulunduğuna işaret eden Trump, "Yakın zamanda bazı çatışmalara ilişkin iyi haberlerimiz olacak" dedi.

Trump, İran ile yürütülen görüşmelere ilişkin ise "Bence fena gitmiyor. Ancak sonuç alınmaması halinde hiçbir önemi yok" ifadelerini kullandı.

Bu nedenle konu hakkında çok konuşmayı tercih etmediğine işaret eden Trump, Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmelerin de "fena gitmediğini" dile getirdi.

Trump, yakın zamanda Rusya-Ukrayna görüşmeleri hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkacağını belirterek, "Bir noktadan sonra ya elini taşın altına koyman ya da susman gerekir. Ne olacağını göreceğiz ama bence şu an işler yolunda gidiyor" değerlendirmesinde bulundu.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray'dan ABD-İran görüşmelerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un bugün Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin ev sahipliğinde İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüşmeler yürüttüğü belirtildi.

"Görüşmeler çok pozitif ve yapıcı geçti" ifadesi kullanılan açıklamada, Witkoff'un Erakçi'ye, Başkan Trump'ın "iki ülke arasındaki meselelerin diyalog ve diplomasiyle" çözme talimatını aktardığı bildirildi.

Açıklamada, iki ülke arasındaki meselelerin karmaşık olduğu belirtilerek, Witkoff'un doğrudan iletişimin iki taraf için de faydalı sonuçlar doğuracak bir adım olduğuna işaret ettiği vurgulandı.

Açıklamada, tarafların 19 Nisan'da tekrar bir araya geleceği kaydedildi.