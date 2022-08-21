Pekin'de Türk ve Çinli sanatçılar, Deniz İpek Yolu temalı sergi düzenledi

21 Ağustos 2022 Pazar, 20:00

Türk sanatçı Ayşe Emel Gümüş ile Çinli Cang Dışıng'ın eserleri ile katkıda bulunduğu sergi, Pekin Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde açıldı. Çin'den Batı'ya uzanan tarihi İpek Yolu medeniyetlerini deniz teması ile birleştiren, yağlı boya ve karma teknikle yapılan resimler, izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışında konuşan Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği Müsteşarı Teoman Uykur, "Deniz İpek Yolu" temalı serginin, geçen yıl açılan Pekin Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen ilk sergi olduğunu belirtti.

Yunus Emre'nin doğayı eserlerinde merkeze koyduğunu, onun için doğanın her halinin yaratımın bir tezahürü olduğunu vurgulayan Uykur, "Merkezimize ismini veren Yunus Emre'nin doğduğu topraklardan binlerce kilometre ötede asırlar sonra bugün onun doğa sevgisini yansıtan bir sergiye ev sahipliği yapıyoruz" dedi.

Uykur, serginin gerçekleşmesine katkılarından dolayı Çin Nüfus Kültürü Tanıtım Derneği Ulusal Komitesine, Yunus Emre Kültür Merkezi'ne ve sanatçılar Gümüş ile Cang'a teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Biz diliyoruz ki; dünyamızı kaplayan denizlerimiz gibi bu iki değerli sanatçımızın deniz temalı ve İpek Yolu'nun üzerindeki medeniyetleri resmettikleri bu eserleri de halklarımız arasında bir köprü görevi görsün. İpek Yolu'nun iki ucunda konumlanan, etkileşimleri binlerce yıl öncesine uzanan halklarımızın, birbirlerinin kültür ve geleneklerini daha yakından tanımasına katkı sağlasın, yeni dostluklar kurmamıza vesile olsun."

GÖK TAPINAĞINDAN AYASOYFA'YA

Sanatçı Ayşe Emel Gümüş'ün bir uçta Çin uygarlığının merkezi sayılan Pekin'deki Gök Tapınağı'ndan diğer uçta Ayasofya'ya uzanan İpek Yolu'nu, deniz, çöl ve gökyüzü katmanlarıyla tasvir eden tablosu, izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Gökteki yıldızların eski zamanlarda İpek Yolu seyyahlarının pusulası olduğunu, hem karadaki hem de denizdeki yolculukların rotasını belirlediğini hatırlatan Gümüş, "İpek Yolu, uygarlıkların da pusulası oldu. Buradan taşınan ipek ve diğer ürünler, uygarlıkların da yolunu çizdi" ifadesini kullandı.

Gümüş'ün resimlerinde, İpek Yolu güzergahındaki medeniyetler arasındaki bağları, ipek liflerini andıran, tabloları kateden farklı renklerdeki çizgilerle temsil etmesi dikkati çekti.

Çinli ressam Cang da deniz manzaralarına odaklanan yağlı boya resimlerinde hayatın bir imgesini ve yansımasını yakalamaya çalıştığını vurguladı. Çin Merkezi Güzel Sanatlar Akademisi ve Ulusal Sanat Akademisi'nden mezun olan usta ressam, "çift taraflı deniz perspektifi tekniğinin mucidi" olarak biliniyor.

Denizin hareketlerini, suların akışını ve çekilişini, tabloyu bölen bir ayna varmışçasına bazen de tüm tablo bir aynadan yansıyormuşçasına resmeden Cang, burada hayatın akışıyla insanın karşılaştığı zorluklara rağmen yaşama iradesini sürdürmesi ile bir paralellik gördüğünü belirtti.

Cang, gelgitleri, açıklarda bloklar halinde yığılan dalgaları, kayalıkları, ufuktaki martıları resmettiği tabloları üzerine yaptığı yorumda, "Sanat burada yüzeyde değil, aynadaki yansımada, burada beliren ayna imgesinde" değerlendirmesinde bulundu.

"Denizde İpek Yolu" sergisi, 22-27 Ağustos'ta, Pekin Yunus Emre Kültür Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.