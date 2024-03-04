Penisine üç mıknatıs yerleştirdi: Mesanesi patlama noktasına geldi!

Yayınlanma: 04.03.2024 - 13:17

Güncelleme: 04.03.2024 - 13:17

Rusya'nın Moskova kentinde yaşayan çocuk, "deney" amacıyla penisine üç mıknatıs yerleştirdi. Acı içinde kıvranan çocuk, apar topar hastaneye kaldırıldı.

Rus haber kuruluşu BAZA'ya göre, çocuğun penisindeki mıknatısların tuvalete gitmesini engellemesi sonucu mesanesi patlamak üzere olduğu belirtildi.

Gözetim atlında tutulurken birkaç gün boyunca idrarını yapamayan çocuk, sıvı birikiminden dolayı çok fazla ağrı çektiği kaydedildi.

Rönrtgen fotoğraflarında, çocuğun idrar yolunda tanımlanamayan nesneler görülmesinin ardından nihayet çocuk, doktorlara bunların mıknatıs olduğunu itiraf etti.

Gerekli tıbbi müdahalelerin ardından ameliyata alınan çocuğun mesanesi başarıyla boşaltıldı, ancak penisindeki mıknatısların çıkarılması pek de kolay olmadı.

Üretranın bir tabakası üç mıknatısın her birinin arasına sıkışmış ve bu da onları tamamen gömülü hale getirmişti. Bu da çocuğun genital bölgelerinin kan akışı eksikliği nedeniyle kullanılamaz hale gelmesi riskini doğuruyordu.

Çocuğun penisi üzerindeki baskının da çok acı verici olduğu düşünülürken, saatler süren yoğun ameliyatın ardından mıknatıslar başarıyla çıkarıldı ve çocuğun üretrası tekrar çalışır hale geldi.