Rusya'dan İngiltere'ye suçlama: İstanbul görüşmelerini baltaladı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'nin Moskova ve Kiev arasında müzakereler için platform sağlamaya hazır olduğunun anımsatılması üzerine, Rusya'nın müzakereleri hiçbir zaman reddetmediğini vurguladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.03.2024 - 15:51
Rusya'dan İngiltere'ye suçlama: İstanbul görüşmelerini baltaladı
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 3. Antalya Diplomasi Forumu'ndaki temaslarının sonunda basın toplantısı düzenledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'nin Moskova ve Kiev arasında müzakereler için platform sağlamaya hazır olduğunun anımsatılması üzerine, Rusya'nın müzakereleri hiçbir zaman reddetmediğini vurguladı.

Sputnik'in aktardığına göre, müzakereleri istemeyen ve yasaklayan tarafın Ukrayna olduğunun altını çizen Lavrov, 2022 ilkbaharında İstanbul'da yapılan müzakerelerin ardından bu konuda hiçbir ciddi teklif almadıklarını belirtti.

Lavrov, Rusya'nın Türkiye'nin sağlayacağı platformdan istifade edip etmeyeceğinin sorulması karşısında "Bunu bize sormayın. Bu soru, Devlet Başkanı Putin de dahil bize periyodik olarak birçok kez soruldu. Rusya, müzakereleri hiçbir zaman reddetmedi. Bunun bir örneği, Nisan 2022'de varılan İstanbul anlaşmaları. Kiev heyetinin baş müzakerecisi Arahamiya'nın bizzat itiraf ettiği üzere Boris Johnson Kiev'e geldi ve Zelenskiy rejiminin bunu uygulamasını yasakladı ve 'savaşmaya devam edin' dedi" yanıtını verdi.

Lavrov açıklamasında, Kiev'in yerine getirmeyi reddettiği Nisan 2022 tarihli İstanbul anlaşmalarından sonra Rusya Federasyonu'na görüşmelerle ilgili "ciddi bir çağrı" yapılmadığının altını çizerek, "Ciddi, yani, gerçekten ilgili tarafların meşru çıkarlarını sağlamayı amaçlayan teklifler" dedi.


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