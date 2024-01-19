Pentagon açıkladı: Son 4 ayda 140 saldırı

Yayınlanma: 19.01.2024 - 08:26

Güncelleme: 19.01.2024 - 08:27

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirdi.

ABD'nin Irak ve Suriye'de bulunan üslerine yönelik saldırıların başladığı 17 Ekim 2023'ten bu yana toplam 140 saldırı yapıldığını belirten Singh, bunların 57'sinin Irak'ta, 83'ünün de Suriye'de olduğu bilgisini paylaştı.

Singh, Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik devam eden Husilerin saldırılarına da değinerek, Husilere bu saldırıları durdurmaları çağrısını yineledi.

Bir gazetecinin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması halinde Husilerin eylemlerine son vereceğini açıkladığını hatırlatması üzerine Singh, Kızıldeniz'de olanlarla Gazze'de yaşananların arasında bir bağ bulunmadığını iddia etti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), en son dün gece ve bu sabah Husiler tarafından kullanıldığı iddia edilen füze rampalarına karşı yeni saldırılar düzenlediğini duyurmuştu.

ABD yönetimi, ayrıca dün, Yemen'de Husiler olarak bilinen Ensarullah Hareketi'ni, Kızıldeniz'deki saldırıları nedeniyle yeniden "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.