Pentagon'dan Çin raporu: Nükleer cephaneliği hızla büyüyor

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) hazırladığı taslak bir rapora göre Çin, son kurduğu üç füze silosunda 100’den fazla kıtalararası balistik füze (ICBM) konuşlandırmış olabilir.

Raporda, Pekin yönetiminin silah kontrolü görüşmelerine istekli olmadığı da vurgulandı.

Reuters’ın gördüğü taslak raporda, Çin’in nükleer cephaneliğini diğer tüm nükleer güçlerden daha hızlı biçimde genişlettiği ve modernize ettiği ifade edildi.

Çin yönetimi ise daha önce bu yöndeki iddiaları reddederek, söz konusu raporların “Çin’i karalamaya ve uluslararası kamuoyunu yanıltmaya yönelik” olduğunu savunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay Çin ve Rusya ile nükleer silahsızlanma planı üzerinde çalışabileceğini söylemişti. Ancak Pentagon raporunda, Pekin’in böyle bir sürece ilgi göstermediği belirtildi.

Raporda, “Pekin’in bu tür adımlara ya da daha kapsamlı silah kontrolü görüşmelerine yönelik bir isteği olduğuna dair herhangi bir işaret görmüyoruz” ifadesine yer verildi.

MOĞOLİSTAN SINIRI YAKININDA YENİ SİLOLAR

Rapora göre Çin, Moğolistan sınırına yakın bölgelerde kurulan silo alanlarına 100’den fazla katı yakıtlı DF-31 tipi ICBM yerleştirmiş olabilir.

Pentagon daha önce bu silo alanlarının varlığını açıklamış, ancak füze sayısına ilişkin bilgi paylaşmamıştı.

Pentagon raporu, yeni konuşlandırılan füzelerin olası hedeflerine dair bir değerlendirme içermedi. Yetkililer, raporun Kongre’ye sunulmadan önce değişebileceğini de kaydetti.

Raporda, Çin’in nükleer başlık sayısının 2024 itibarıyla 600’ün biraz üzerinde olduğu ve bunun önceki yıllara kıyasla üretim hızında bir yavaşlamaya işaret ettiği belirtildi. Ancak buna rağmen Çin’in 2030’a kadar binden fazla nükleer başlığa ulaşma yolunda olduğu vurgulandı.

Çin ise nükleer doktrinini “savunma amaçlı” olarak tanımlıyor ve “ilk kullanmama” politikasına bağlı olduğunu savunuyor.

TAYVAN SENARYOSU: 2027'YE KADAR SAVAŞI KAZANMA HEDEFİ

Pentagon raporunda, Çin’in askeri kapasitesini Tayvan senaryosuna göre şekillendirdiği belirtildi. Rapora göre Pekin, 2027 yılına kadar Tayvan’a karşı bir savaşı kazanabilecek düzeye ulaşmayı hedefliyor.

Demokratik yollarla yönetilen Tayvan’ı kendi toprağı sayan Çin, adayı “yeniden birleştirmek” için güç kullanma seçeneğini hiçbir zaman dışlamadı.

Raporda, Çin’in Tayvan’a yönelik “kaba kuvvet” seçeneklerini geliştirdiği, hatta bin 500–2 bin deniz mili uzaklıktaki hedeflere saldırı planları üzerinde çalıştığı kaydedildi.

Bu tür saldırıların, “yeterli yoğunlukta olması halinde ABD’nin Asya-Pasifik bölgesindeki askeri varlığını ciddi biçimde zorlayabileceği” ifade edildi.

Rapor, ABD ile Rusya arasındaki son nükleer silah kontrol anlaşması olan New START’ın süresinin dolmasına iki aydan az bir süre kala yayımlandı. 2010 tarihli anlaşma, tarafların 700 taşıma sistemi üzerinde en fazla 1.550 stratejik nükleer başlık konuşlandırmasına izin veriyor.

Anlaşma 2021’de beş yıl uzatılmıştı ancak mevcut şartlar altında yeniden uzatılması mümkün görünmüyor.

Uzmanlar, anlaşmanın sona ermesinin ABD, Rusya ve Çin arasında üçlü bir nükleer silahlanma yarışını tetikleyebileceği uyarısında bulunuyor.

Silah Kontrolü Derneği Direktörü Daryl Kimball, “Daha fazla nükleer silah ve diplomasinin yokluğu kimseyi daha güvende kılmaz; ne Çin’i, ne Rusya’yı ne de ABD’yi” değerlendirmesinde bulundu.

Xİ JİNPİNG'İN YOLSUZLUK OPERASYONLARI

Raporda ayrıca Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in ordu ve savunma sanayisini hedef alan yolsuzluk operasyonlarına da yer verildi.

Halk Kurtuluş Ordusu’ndaki (PLA) tasfiyelerin kısa vadede nükleer hazırlık seviyesini etkileyebileceği, ancak uzun vadede ordunun yapısal olarak güçlenmesine zemin hazırladığı ifade edildi.

Son 18 ayda, Çin’deki devlet kontrolündeki savunma şirketlerinde en az 26 üst düzey yönetici hakkında soruşturma açıldığı ya da görevden alındığı kaydedildi.

Yolsuzluk operasyonlarının füze, roket, nükleer ve gemi inşa sanayisini kapsayacak şekilde genişletildiği belirtildi.