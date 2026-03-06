Pentagon’dan İran mesajı: Daha yeni başlıyoruz, bu savaş farklı olacak

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ile İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonlarına ilişkin yaptığı açıklamada Washington’un operasyonları sürdürme kapasitesinin bulunduğunu söyledi.

Hegseth, İran’ın ABD’nin askeri kampanyayı sürdüremeyeceğini düşündüğünü belirterek, “İran bizim bunu sürdüremeyeceğimizi umuyor. Bu gerçekten çok kötü bir yanlış hesaplama” dedi.

Pentagon’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Hegseth, ABD ordusunun hem savunma hem de saldırı kapasitesi açısından yeterli mühimmat stokuna sahip olduğunu vurguladı:

“Mühimmat konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Savunma ve saldırı silahı stoklarımız bu operasyonu gerektiği sürece sürdürebilecek kapasitede.”

“OPERASYON DAHA YENİ BAŞLADI”

Hegseth, ABD’nin askeri kapasitesine ve kararlılığına dikkat çekerek operasyonların henüz başlangıç aşamasında olduğunu söyledi.

“Bizim ne irade eksikliğimiz var ne de mühimmat eksikliğimiz. Kapasitelerimiz ortada. Aslında daha yeni başladık” diyen Hegseth, operasyonların süresinin ABD tarafından belirleneceğini ifade etti.

Hegseth ayrıca geçmişteki bazı askeri operasyonları eleştirerek mevcut stratejinin farklı olduğunu savundu.

“Geçmişteki siyasi doğruculukla yürütülen anlamsız savaşların tam tersini yapıyoruz” diyen Hegseth, ABD’nin bu operasyonu kararlı biçimde sürdüreceğini belirtti.

Hegseth, İran’la devam eden çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada Washington yönetiminin askeri hedeflerinin değişmediğini ifade etti.

Hegseth, İran’daki çatışmaya ilişkin ABD’nin amaçlarının genişletildiği yönündeki iddialara yanıt vererek, “Hedeflerimiz genişlemedi” dedi.

Hegseth’in açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın gelecekteki liderliği konusunda söz sahibi olmak istediği yönündeki haberlerin ardından geldi.

“GERÇEK BUNUN TAM TERSİ”

Hegseth, İran’a karşı yürütülen askeri operasyonların bölgesel istikrarsızlığa yol açtığı yönündeki eleştirilere karşı çıktı.

Hegseth, bu iddialara ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Gerçek bunun tam tersi” ifadelerini kullandı.

Hegseth, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin ABD ile daha yakın askeri iş birliğine hazır olduğunu savundu.

Savunma Bakanı, söz konusu ülkelerin Washington’a “Sizinle birlikte ateş ederiz, sizinle birlikte uçarız, sizinle birlikte savunma yaparız” mesajı verdiğini iddia etti.

Hegseth, bölgedeki gelişmelerin ABD öncülüğündeki ittifakı güçlendirdiğini ileri sürdü.

Operasyonların kapsamının genişlediği yönündeki değerlendirmelere katılmadığını belirten Hegseth, “Bu savaşın genişlediği yönündeki fikirler doğru değil. Aslında bazı yönlerden daha sade bir hale geliyor” dedi.

“SAVAŞ ZAMAN ALACAK”

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper, gazetecilere yaptığı açıklamada ABD ile İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü askeri operasyonların etkisini göstermeye başladığını söyledi.

Cooper’a göre savaşın başladığı ilk güne kıyasla İran’ın balistik füze saldırıları yüzde 90, insansız hava aracı saldırıları ise yüzde 83 oranında azaldı.

Ancak Cooper, bu düşüşe rağmen ABD güçlerinin bölgede yüksek teyakkuz halinde olduğunu vurguladı.

ABD güçlerinin İran donanmasına yönelik operasyonlarının arttığını belirten Cooper, şu ana kadar 30’dan fazla İran gemisinin batırıldığını söyledi.

Batırılan gemiler arasında İkinci Dünya Savaşı dönemindeki uçak gemileri büyüklüğünde bir İran insansız hava aracı gemisinin de bulunduğunu ifade eden Cooper, geminin vurulmasının ardından yangın çıktığını belirtti.

Cooper ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın orduya yeni bir görev verdiğini açıkladı.

Bu görevin yalnızca mevcut füze sistemlerini hedef almakla sınırlı olmadığını belirten Cooper, İran’ın balistik füze üretim altyapısının tamamen yok edilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Cooper, “Biz sadece mevcut silahları hedef almıyoruz, aynı zamanda İran’ın yeniden üretim kapasitesini de ortadan kaldırıyoruz” dedi.

Operasyonların sürebileceğini belirten Cooper, ABD ve İsrail güçlerinin İran’ın bölgesel askeri kapasitesini sistematik biçimde zayıflatmayı hedeflediğini ifade etti.

“Bu zaman alacak ancak güçlerimiz iyi donanımlı ve bu görevi kararlılıkla yürütmeye hazır” diyen Cooper, ABD’nin bu savaşta “kazanmak için mücadele ettiğini” sözlerine ekledi.