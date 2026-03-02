Pentagon’dan İran operasyonu açıklaması: Bu savaş sonsuz olmayacak

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, İran’a yönelik yürütülen askeri operasyon hakkında Pentagon’da basın toplantısı düzenledi.

Hegseth, Washington’un İran’a karşı operasyonlarını sürdüreceğini belirtirken, çatışmanın uzun süreli bir savaşa dönüşmeyeceğini savundu.

Basın toplantısında konuşan Hegseth, ABD vatandaşlarının ölümünden sorumlu olanların hedef alınacağını belirterek sert bir mesaj verdi.

İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin verilmeyeceğini söyleyen Hegseth, Tahran yönetimini konvansiyonel askeri kapasitesini nükleer hedeflerini korumak için kullanmakla suçladı.

Hegseth, yürütülen “Operation Epic Fury” operasyonunun İran’ın füze kapasitesi, füze üretim tesisleri, deniz unsurları ve diğer güvenlik altyapılarını hedef aldığını açıkladı. ABD güçlerinin saldırıları “cerrahi ve ezici” yöntemlerle gerçekleştirdiğini söyledi.

ABD Savunma Bakanı, İran halkının mevcut gelişmeleri bir “fırsat” olarak değerlendirmesini umduklarını ifade etti. Ayrıca İran güvenlik güçlerine seslenerek, atacakları adımları dikkatli şekilde değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.

“SONSUZ BİR SAVAŞ OLMAYACAK”

Hegseth, operasyonun Irak ve Afganistan’da olduğu gibi uzun süreli bir savaşa dönüşmeyeceğini vurgulayarak, “Bu Irak değil. Bu sonsuz bir savaş olmayacak” dedi. ABD’nin hedeflerinin sınırlı ve çıkar odaklı olduğunu belirtti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine ise ABD-İsrail ortak operasyonunun tek gecelik bir görev olmadığını ifade etti.

Operasyonun devam edeceğini belirten Caine, “Ek kayıplar bekliyoruz, ancak kayıpları en aza indirmek için çalışacağız. Bu büyük çaplı bir askeri operasyon” dedi.