Pentagon UFO raporunu açıkladı

Yayınlanma: 09.03.2024 - 11:41

Güncelleme: 09.03.2024 - 11:52

Pentagon, tanımlanamayan uçan cisimlerle (UFO) ilgili yapılan incelemelerin sonuçlarını açıkladı.

Raporda, ABD hükümetinin İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana yürüttüğü soruşturmalarda dünya dışı hiçbir kanıt bulunmadığı ve görülenlerin çoğunun yanlış tanımlanmış sıradan nesneler ve olgular olduğu sonucuna varıldığı belirtildi.

Rapor, Pentagon'un 2022 yılında yaptığı ve o dönemde yeni kurulan Tüm Alanlardaki Anomali Çözümleme Ofisi'nin (AARO) uzaylıların dünyayı ziyaret ettiğine ya da buraya iniş yaptığına dair herhangi bir kanıt bulamadığına dair açıklamasının ardından geldi.

2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası uyarınca, ARRO'nun Kongre'ye 1945'ten bu yana "tanımlanamayan anormal fenomenler" (UFO) ile ilgili hükümetlerin tarihsel kayıtlarını detaylandıran bir rapor yayınlaması gerekiyordu.

Pentagon Basın Sekreteri Tümgeneral Pat Ryder, sınıflandırılmamış versiyonun yayınlanmasına eşlik eden açıklamasında, ARRO'nun bu raporun iki cildinden ilkini geçen hafta Kongre'ye teslim ettiğini söyledi.

Raporda, "Birçok UFO raporu çözülememiş ya da tanımlanamamış olsa da, AARO daha fazla ve daha kaliteli verinin mevcut olması halinde bu vakaların çoğunun sıradan nesneler ya da fenomenler olarak tanımlanabileceğini ve çözülebileceğini değerlendirmektedir" ifadeleri yer aldı.

Popüler kültürde hükümetin ya da hükümet içindeki gizli bir örgütün "dünya dışı uzay araçları ve dünya dışı biyolojik kalıntılar" ele geçirdiğine ve ele geçirilen teknolojinin "tersine mühendisliğini" yapmak için programlar yürüttüğüne dair ısrarlı bir anlatı olduğu belirtilen raporda, şunlar kaydedildi:

"AARO, birçok insanın bu inançların farklı versiyonlarına içtenlikle sahip olduğunun farkındadır. Bu raporun amacı herhangi bir inanç kümesini kanıtlamak ya da çürütmek değil, daha ziyade geçmişteki USG destekli UAP araştırma çabalarını titiz bir analitik ve bilimsel yaklaşımla incelemektir."