Pentagon'dan Gazze açıklaması: Daha fazla acı çekmesini görmek istemiyoruz

Yayınlanma: 13.02.2024 - 09:16

Güncelleme: 13.02.2024 - 09:17

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

İsrail'in Refah'a yönelik olası askeri saldırılarını ABD'nin destekleyip desteklemediği sorusuna Ryder, "Biliyorsunuz, kesinlikle Gazze'dekilerin daha fazla insani acı çekmesini görmek istemiyoruz. Bu nedenle operasyonların planlanması ve yürütülmesinde sivillerin dikkate alınmasının önemi konusunda İsrailli ortaklarımızla aktif olarak iletişim kurmaya devam ediyoruz" yanıtını verdi.

Ryder, konuya ilişkin detay sorular için gazetecileri İsrailli yetkililerle konuşmaya yönlendirirken, ABD'nin saldırılara karşı tutumu konusunda da Beyaz Saray'ın açıklamalarına işaret etti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, 8 Şubat'ta Gazze'nin güneyine doğru itilen yüz binlerce kişinin dar bir bölgeye sıkıştığını hatırlatarak "(İsrail'in) hemen ya da yakın zamanda Refah bölgesinde askeri operasyonlara başlayacağı yönündeki planları görmedik. Filistinliler, Refah içinde ve çevresinde korunuyorlar. Orada yerlerinden edilmiş çok sayıda insan var. Şu anda (Refah'taki) bu insanlara yönelik askeri operasyonlar bir felaket olur ve bu bizim destekleyeceğimiz bir şey değil" ifadelerini kullanmıştı.

Mesane rahatsızlığı nedeniyle dün Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesine alınan Savunma Bakanı Lloyd Austin'in sağlık durumu hakkında da bilgi veren Ryder, Austin'in mesane sorununu çözmek için genel anestezi altında cerrahi olmayan müdahaleye tabi tutulduğunu belirtti.

Ryder, Austin'in doktoru tarafından yapılan yazılı açıklamaya atıfta bulunarak Bakan'ın hastanede uzun süre kalmasını beklemediklerini, yarın normal görevine döneceğini tahmin ettiklerini kaydetti.

Austin'in başarılı şekilde iyileşmesini beklediklerini söyleyen Ryder, mevcut mesane sorununun, devam eden prostat kanserinin iyileşme sürecinde bir değişiklik oluşturmasını da beklemediklerini ifade etti.

ABD Savunma Bakanı Austin, acil mesane sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılmış, yapılan testler ve değerlendirmeler sonrası yakın izleme amacıyla yoğun bakım ünitesine nakledildiği belirtilmişti.

Geçen yıl aralık ayında prostat kanseri teşhisi konulan Bakan Austin, 22 Aralık'ta operasyon geçirmişti. Gelişen komplikasyonlar nedeniyle 1 Ocak'ta aşırı sancıyla hastaneye kaldırılan Austin, yoğun bakıma alınmış, 15 Ocak'a kadar tedavisi hastanede devam etmişti. Austin, 29 Ocak'a kadar evinden çalışmaya devam etmişti.

Austin'in hastaneye kaldırılışı 5 Ocak'ta ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile ilk kez gündeme gelmiş, daha sonra Başkan Joe Biden dahil üst düzey yöneticilerin yanı sıra Pentagon yetkilileri ve Kongre üyelerinin, Austin'in hastaneye kaldırıldığını günler sonra öğrendikleri ortaya çıkmıştı.