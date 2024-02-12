Pentagon'dan Austin açıklaması: Tekrar hastaneye kaldırıldı
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, nükseden mesane sorunu nedeniyle tekrar hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Pat Ryder, yaptığı açıklamada, Austin'in Pazar günü "acil bir mesane sorununa işaret eden semptomlar nedeniyle" yeniden hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Ryder, "Şu anda Bakan, ofisinin işlev ve görevlerini sürdürüyor. Gerekmesi durumunda Bakan Yardımcısı, Bakan'ın görev ve sorumluluklarını üstlenmeye hazırdır" dedi.
Pentagon Sözcüsü, Bakan Austin'in, "belirlenmiş ve belirlenmemiş görevlerini yerine getirmek için gerekli olan iletişim sistemlerini" kaldırıldığı hastaneye beraberinde taşıdığını belirtti.
Ryder, Austin'in, "bilincini hiç kaybetmediğinin ve anestezi altına alınmadığının" altını çizdi, durumunun iyiye gittiğini vurgulandı.
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