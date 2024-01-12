ABD Savunma Bakanlığı yanıt verdi: Taylor Swift bir Pentagon projesi mi?
Dünyaca ünlü yıldız Taylor Swift'e ilişkin 'Pentagon' iddiası, ABD basınında gündem oldu. İddialara ilişkin ABD Savunma Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Pentagon sözcüsü yanıtında Swift'in şarkısına atıf yaptı.
ABD merkezli haber kanalı Fox News, dünyaca ünlü pop yıldızı
Taylor Swift'in bir "Pentagon projesi" olduğunu öne sürdü.
Kanalda program yapan Jesse Watters, salı günkü yayınında,
"Yaklaşık 4 yıl önce, Pentagon'un psikolojik operasyonlar birimi Taylor
Swift'i bir kazanca dönüştürmeye karar verdi" ifadelerini kullandı.
Sunucu daha sonra 2019'da NATO İşbirliğine Dayalı Siber
Savunma Mükemmeliyet Merkezi tarafından organize edilen bir konferanstan
görüntüleri yayına verdi.
Independent Türkçe’nin aktardığı habere göre; görüntülerde,
konferansta sunum yapan bir konuşmacının, Swift'i küresel etkiye sahip
isimlerden biri olarak örnek gösterdiği görülüyor.
Watters, görüntülerin ardından, "Bu gerçek. Pentagon'un
psikolojik operasyonlar birimi NATO'ya Taylor Swift'in dezenformasyonla
mücadele için kullanılmasını öneriyor" ifadelerini kullandı.
PENTAGON’DAN İDDİAYA ALAYCI YANIT
Fox News'de yapılan bu yayının ardından Pentagon'dan
açıklama gecikmedi.
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sabrina Singh, iddiaya alaycı
bir üslupla yanıt verdi.
Swift'in Shake it off (Salla) isimli şarkısına gönderme
yapan Singh, "Bu komplo teorisine gelince, sallayacağız" ifadelerini
kullandı.
Singh ayrıca, Pentagon'un Kongre'den ek bütçe için onay beklediğini ve bunu "Kongre'ye sinsi bir şekilde Swift'in I Wish You Would (Keşke yapsaydın/onaylasaydın) isimli şarkısını söyleyerek yapma fırsatı yakaladıklarını" belirterek alaycı tavrını sürdürdü.
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