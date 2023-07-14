Pentagon'dan Wagner açıklaması

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, "Wagner güçlerinin Ukrayna'daki operasyonlara destek verecek bir kapasitede olmadıkları kanaatindeyiz" dedi.

İHA
Yayınlanma: 14.07.2023 - 14:01
Pentagon'dan Wagner açıklaması
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Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı isyan başlatan ve 24 saat sonra geri çekilen Rus paralı asker grubu Wagner'e ilişkin konuştu. Wagner'in eski kapasitede olmadığını vurgulayan Sözcü Ryder, "Bu aşamada, Wagner güçlerinin Ukrayna'daki operasyonlara destek verecek bir kapasitede olmadıkları kanaatindeyiz" dedi.

Wagner grubu, 23 Haziran'da isyan başlatmış ve 1 gün süren isyanın ardından geri adım atmıştı. İsyanın kısa sürede son bulmasının ardından Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, 27 Haziran'da Prigojin'in Belarus'ta olduğunu duyurmuş, ancak 6 Temmuz'da yaptığı bir başka açıklamada artık Belarus'ta değil Rusya'da olduğunu söylemişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Wagner lideri Evgeny Prigojin'in kısa süreli isyandan 5 gün sonra 29 Haziran'da Kremlin'de görüştüğünü açıklamıştı.


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