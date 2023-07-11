Belarus'tan Wagner açıklaması: 'Tecrübelerinden yararlanmayı planlıyoruz'

Yayınlanma: 11.07.2023 - 15:37

Güncelleme: 11.07.2023 - 15:37

Belarus Savunma Bakanlığı, ordunun eğitiminde, paralı savaşçı grubu Wagner'in tecrübelerinden yararlanmayı planladıklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ve Belarus ordusu askerlerinin, Belarus poligonlarında ortak eğitim aldığı hatırlatıldı.

Belarus-Rusya Birlik Devleti'nin güvenliği için oluşturulan bölgesel birliklerin, ülkede tatbikat yaptığı kaydedilen açıklamada, bu birliklerin acil müdahaleye de her zaman hazır olduğu aktarıldı.

Belarus'a gelmesi halinde, ordunun, Rus güvenlik şirketi Wagner'in tecrübesinden yararlanma niyetinin bulunduğu dile getirilen açıklamada, "Wagner'in temsilcilerinin gelmesiyle eğitim ve karşılıklı tecrübe değişimi için poligonlara dağıtılmaları, Belarus Silahlı Kuvvetleri tarafından savaş teknik ve yöntemlerine özel önem verilmesi planlanmaktadır" ifadesi kullanıldı.

Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, beraberindeki savaşçılarla haziranda Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

Prigojin'in, Belarus'a gitmesi sonrasında Wagner'in ülkeye yerleşmesi için öneride bulunan Lukaşenko, Belarus ordusunun, Wagner savaşçılarının tecrübelerinden yararlanabileceğini kaydetmişti.