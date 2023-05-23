Pentagon'un sahte patlaması borsada düşüşe sebep oldu

Yayınlanma: 23.05.2023 - 16:46

Güncelleme: 23.05.2023 - 16:46

Pentagon yakınlarında patlama olduğunu gösteren yapay zeka görsellerin sosyal medyada popüler oldu.

The Guardian'da yer alan habere göre, duman bulutunun yer aldığı görüntülerin sahte olduğu ABD savunma bakanlığı tarafından doğrulandı.

Twitter'da hızla yayınlanan görüntünün kaynağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan yayılan sahte fotoğraf ABD borsasında bir düşüşe neden oldu. Borsada günün en düşük seviyesine kadar gerileme gerçekleşti. Borsadaki dalgalanma sonrasında milyonlarca dolar kayıp yaşandığı düşünülüyor.