Pepsi’nin logosu değişti!

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 11:00

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 11:00

Birçok şirket tarafından son zamanlarda logo değiştirme kararları alınıyor. Şirketler yeni trendlere uymak için yıllardır kullandığı logolarını değiştiriyor. Geçen günlerde Nokia ve Samsung gibi firmalar logolarını değiştirmişti.

CNN Business aktardığına göre, bu firmaların arasına şimdi ise Pepsi de katıldı.

Pepsi 15 yıllık logosunu değiştirdi. ABD merkezli içeçek üreticisi Pepsi’nin yeni logosunda beyaz bölüme adının yer aldığı görülüyor.

Görünüş açısından Pepsi, 90’lı yıllarda kullandığı ikonik logoya benzer bir tasarım tercih etmiş.