Pepsi’nin logosu değişti!

Dünyanın en çok tüketilen içecek markalarından biri olan Pepsi, logosunu değiştirdi. Pepsi yeni logosunda nostaljik bir tercih yapmış.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 11:00
Pepsi’nin logosu değişti!
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Birçok şirket tarafından son zamanlarda logo değiştirme kararları alınıyor. Şirketler yeni trendlere uymak için yıllardır kullandığı logolarını değiştiriyor. Geçen günlerde Nokia ve Samsung gibi firmalar logolarını değiştirmişti.

CNN Business aktardığına göre, bu firmaların arasına şimdi ise Pepsi de katıldı.

Pepsi 15 yıllık logosunu değiştirdi. ABD merkezli içeçek üreticisi Pepsi’nin yeni logosunda beyaz bölüme adının yer aldığı görülüyor.

Görünüş açısından Pepsi, 90’lı yıllarda kullandığı ikonik logoya benzer bir tasarım tercih etmiş.


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