Pepsi’nin logosu değişti!
Dünyanın en çok tüketilen içecek markalarından biri olan Pepsi, logosunu değiştirdi. Pepsi yeni logosunda nostaljik bir tercih yapmış.
Birçok şirket tarafından son zamanlarda logo değiştirme kararları alınıyor. Şirketler yeni trendlere uymak için yıllardır kullandığı logolarını değiştiriyor. Geçen günlerde Nokia ve Samsung gibi firmalar logolarını değiştirmişti.
CNN Business aktardığına göre, bu firmaların arasına şimdi ise Pepsi de katıldı.
Pepsi 15 yıllık logosunu değiştirdi. ABD merkezli içeçek üreticisi Pepsi’nin yeni logosunda beyaz bölüme adının yer aldığı görülüyor.
Görünüş açısından Pepsi, 90’lı yıllarda kullandığı ikonik logoya benzer bir tasarım tercih etmiş.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'den istifa etti
- Fahrettin Koca ‘affını’ istedi
- MHP seçime amblem ve adaylarıyla katılacak
- Erdoğan, Bakan Bilgin ile görüşecek
- Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması
- Karamollaoğlu'ndan Erbakan'a zehir zemberek sözler
- Dünyaca ünlü astronotlardan yıllar sonra gelen itiraf
- İnce'ye açık mektup
- MHP'den Sadettin Tantan'ın sözlerine ilk yanıt
- Kılıçdaroğlu, Konya'da Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti