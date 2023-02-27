Nokia 60 yıllık logosunu değiştirdi

Barcelona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde duyurulan logo ile ilgili Nokia Corporation Başkanı Pekka Lundmark “Stratejimizi yeniliyoruz ve önemli bir faktör olarak markamızı da bugün kim olduğumuzu yanıtacak şekilde yeniliyoruz: İş dünyası için inovasyon ve teknolojide lider, ağların bulutla buluştuğu bir geleceğin öncüsü” şeklinde açıklama yaptı.