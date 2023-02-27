Nokia 60 yıllık logosunu değiştirdi
Teknoloji devi Nokia, eski başarısını yakalayabilmek için birtakım değişikliklere gidiyor. Bu değişikliklere bir tane daha eklendi. Firma 60 yıllık logosunu değiştirdi.
Birçok eski şirket son yıllarda logolarında yenilenmeye gidiyorlar. Bu şirketlerin arasına Nokia da katıldı. Nokia, 60 yıllık logosunu değiştirdi.
Barcelona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde duyurulan logo ile ilgili Nokia Corporation Başkanı Pekka Lundmark “Stratejimizi yeniliyoruz ve önemli bir faktör olarak markamızı da bugün kim olduğumuzu yanıtacak şekilde yeniliyoruz: İş dünyası için inovasyon ve teknolojide lider, ağların bulutla buluştuğu bir geleceğin öncüsü” şeklinde açıklama yaptı.
Logoya bakıldığında “NOKİA” yazısı yine kullanılmış. Sadece yazı tarzında ve renginde değişikliğe gidilmiş. Daha modern bir yazı stili tercih edilerek, ikonik mavi renk değiştirilmiş ve beyaz yapılmış.
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