Peru’da turist trenleri kafa kafaya çarpıştı

Peru’nun güneydoğusunda, İnka uygarlığının simgesi Machu Picchu’ya giden demir yolunda iki trenin çarpışması sonucu en az 15 turist yaralandı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Peru basını kazada bir makinistin yaşamını yitirdiğini öne sürdü.

Yetkililer, kazada yaralanan turistlerin uyruklarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadığını belirtti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

1983’ten bu yana UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Machu Picchu, resmi verilere göre günde ortalama 4 bin 500 ziyaretçiyi ağırlıyor. Antik kente ulaşım, tren ve ardından otobüslerle sağlanıyor.

Kaza, yerel saatle 13.20’de (TSİ 20.20), And Dağları’ndaki Cusco bölgesinde bulunan Ollantaytambo ile Machu Picchu’yu birbirine bağlayan demir yolu hattında yaşandı.

İKİ TREN ÇARPIŞTI

Demir yolu hattını işleten Ferrocarril Transandino şirketi, Inca Rail ve PeruRail’e ait iki trenin çarpıştığını ve olayda “yaralanmalar ile maddi hasar” meydana geldiğini açıkladı.

Yerel medya kuruluşu RPP’ye yolcular tarafından gönderilen görüntülerde, turistlerin raylar boyunca oturduğu ve her iki trenin de çarpışma sonucu hasar gördüğü görülüyor.

RPP, kazada Roberto Cárdenas adlı bir makinistin hayatını kaybettiğini öne sürdü. Ancak bu bilgi henüz resmi makamlarca doğrulanmadı.

Peru ulusal haber ajansı Andina’nın aktardığına göre, Cusco Emniyet Müdürü kazada 15 turistin yaralandığını, bunlardan birinin sağlık durumunun ağır olduğunu açıkladı.