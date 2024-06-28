Peru’da 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi: "Tsunami dalgaları oluşabilir..."

Yayınlanma: 28.06.2024 - 09:45

Güncelleme: 28.06.2024 - 09:45

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGC) verilerine göre, cuma gecesi güney Peru kıyılarında 28 kilometre (17 mil) derinlikte 7.2 büyüklüğünde güçlü bir deprem meydana geldi.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, Peru’nun bazı kıyılarında 1 ila 3 metreye kadar tsunami dalgalarının "olası" olduğuna dair bir uyarı yayımladı.

"Mevcut tüm verilere dayanarak, bazı kıyılar için tehlikeli tsunami dalgaları tahmin edilmektedir" şeklinde açıklama yapan merkez, halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

TSUNAMİ UYARISI

Peru’nun Jeofizik Enstitüsü (IGP) de bir tsunami uyarısı yayımladı. Bu uyarı, tsunami alarmından bir adım aşağıda yer alıyor ve yetkililerin halkı koruma protokollerini aktive etmeleri gerektiği anlamına geliyor.

Deprem, başkent Lima'nın yaklaşık 600 kilometre (372 mil) güneyinde, Atiquipa’nın sekiz kilometre (5 mil) batısında gerçekleşti.

Peru ve Güney Amerika’nın Pasifik Kıyısı, iki tektonik plakanın sınırında yer alıyor: Kıtayı kapsayan Güney Amerika levhası ve kıyı boyunca Pasifik boyunca uzanan Nazca levhası.