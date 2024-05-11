Peru başkanı ve kardeşi yetkililer tarafından soruşturuluyor!

Yayınlanma: 11.05.2024 - 10:39

Güncelleme: 11.05.2024 - 10:39

Cuma günü Perulu yetkililer, Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin kardeşini gözaltına adlı. Sonrasında Başkan Boluarte, kardeşini soruşturan özel bir polis birimini dağıttı. Yetkililer, bu gerekçeyle Devlet Başkanı Dina Boluarte hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Nicanor Boluarte ve başkanın avukatının tutuklanması, nüfuz ticareti iddialarına ilişkin soruşturmayı tırmandırarak ülke lideri üzerindeki baskıyı arttırdı. Nicanor Boluarte ayrıca pahalı Rolex saatlere ve mücevherlere sahip olduğu gerekçesiyle de mercek altında.

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Başsavcılık, Cumhurbaşkanı Boluarte ve İçişleri Bakanı Walter Ortiz'in polis teşkilatını lağvederken yetkilerini kötüye kullandıkları iddialarını inceliyor. Daha önce Başsavcı Juan Carlos Villena, hükümetin seçeneklerini değerlendirdiğini belirterek birimin derhal eski haline getirilmesini talep etmişti.

Aynı gün yetkililer Nicanor Boluarte'nin Lima'daki evi de dahil olmak üzere 20'den fazla yerde arama yaptı. Boluarte, üst düzey atamaları manipüle eden bir suç örgütüne liderlik etmekle suçlanıyor. Eş zamanlı olarak savcılar ve polis, Boluarte'nin lüks eşyalarla ilgili yasadışı zenginleşme davasında kendisine danışmanlık yapan avukatı Mateo Castaneda'nın evine de baskın düzenledi. Başkan bu iddiaları reddetti.

10 GÜN GÖZALTINDA KALACAKLAR

Adalet Bakanlığı'na göre Boluarte'nin kardeşi ve ismi açıklanmayan diğer şüpheliler 10 gün süreyle ön gözaltında tutulacak. Bir hükümet sözcüsü cuma akşamı yaptığı açıklamada polis biriminin idari normlara uymadığı gerekçesiyle dağıtıldığını belirterek hükümetin yasal ve adli süreçlere saygısını teyit etti.

Nicanor Boluarte, polis eşliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada masum olduğunu ve tüm iddiaları reddettiğini söyledi. Siyasi istikrarsızlığın ortasında, önemli bir bakır ihracatçısı ve bir zamanlar Güney Amerika'nın başlıca yatırım merkezlerinden biri olan Peru'da altı yılda altı devlet başkanı değişti ve sık sık yolsuzluk soruşturmaları ve görevden almalar yaşandı.