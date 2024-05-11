Peru başkanı ve kardeşi yetkililer tarafından soruşturuluyor!

Peru'da siyasi kriz derinleşiyor: Başkan Boluarte ve kardeşi hakkındaki soruşturmalar ülkeyi sarsıyor. Yüksek mevkilere atamaları etkileyen bir suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen kardeşi gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2024 - 10:39
Peru başkanı ve kardeşi yetkililer tarafından soruşturuluyor!
Abone Ol google-news

Cuma günü Perulu yetkililer, Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin kardeşini gözaltına adlı. Sonrasında Başkan Boluarte, kardeşini soruşturan özel bir polis birimini dağıttı. Yetkililer, bu gerekçeyle Devlet Başkanı Dina Boluarte hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Nicanor Boluarte ve başkanın avukatının tutuklanması, nüfuz ticareti iddialarına ilişkin soruşturmayı tırmandırarak ülke lideri üzerindeki baskıyı arttırdı. Nicanor Boluarte ayrıca pahalı Rolex saatlere ve mücevherlere sahip olduğu gerekçesiyle de mercek altında.

BAKAN DA SORGULANIYOR

Başsavcılık, Cumhurbaşkanı Boluarte ve İçişleri Bakanı Walter Ortiz'in polis teşkilatını lağvederken yetkilerini kötüye kullandıkları iddialarını inceliyor. Daha önce Başsavcı Juan Carlos Villena, hükümetin seçeneklerini değerlendirdiğini belirterek birimin derhal eski haline getirilmesini talep etmişti.

Aynı gün yetkililer Nicanor Boluarte'nin Lima'daki evi de dahil olmak üzere 20'den fazla yerde arama yaptı. Boluarte, üst düzey atamaları manipüle eden bir suç örgütüne liderlik etmekle suçlanıyor. Eş zamanlı olarak savcılar ve polis, Boluarte'nin lüks eşyalarla ilgili yasadışı zenginleşme davasında kendisine danışmanlık yapan avukatı Mateo Castaneda'nın evine de baskın düzenledi. Başkan bu iddiaları reddetti.

10 GÜN GÖZALTINDA KALACAKLAR

Adalet Bakanlığı'na göre Boluarte'nin kardeşi ve ismi açıklanmayan diğer şüpheliler 10 gün süreyle ön gözaltında tutulacak. Bir hükümet sözcüsü cuma akşamı yaptığı açıklamada polis biriminin idari normlara uymadığı gerekçesiyle dağıtıldığını belirterek hükümetin yasal ve adli süreçlere saygısını teyit etti.

Nicanor Boluarte, polis eşliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada masum olduğunu ve tüm iddiaları reddettiğini söyledi. Siyasi istikrarsızlığın ortasında, önemli bir bakır ihracatçısı ve bir zamanlar Güney Amerika'nın başlıca yatırım merkezlerinden biri olan Peru'da altı yılda altı devlet başkanı değişti ve sık sık yolsuzluk soruşturmaları ve görevden almalar yaşandı.


Peru haberleri devlet başkanı haberleri

İlgili Haberler

Peru'da ilk kez ötenazi uygulandı

Peru'da ilk kez ötenazi uygulandı
Peru'da yolsuzluk soruşturması: 6 bakan istifa etti!

Peru'da yolsuzluk soruşturması: 6 bakan istifa etti!
Peru’da lüks saat soruşturması: İçişleri Bakanı istifa etti

Peru’da lüks saat soruşturması: İçişleri Bakanı istifa etti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Esenyurt'taki tekel bayi saldırısına ilişkin dava görüldü: 'Savunma içgüdüsü ile yaptım'

Esenyurt'taki tekel bayi saldırısına ilişkin dava görüldü: 'Savunma içgüdüsü ile yaptım'
Kocaeli’de ‘aile meclisi’ infazı: 7 yıl önce kaybolan kadının hikayesi

Kocaeli’de ‘aile meclisi’ infazı: 7 yıl önce kaybolan kadının hikayesi
İsrail basını iddia etmişti: Ticaret Bakanı’ndan açıklama geldi!

İsrail basını iddia etmişti: Ticaret Bakanı’ndan açıklama geldi!
Mete Gazoz, Avrupa Şampiyonası’nda finale yükseldi

Mete Gazoz, Avrupa Şampiyonası’nda finale yükseldi
AKP koridorlarında konuşulanlar sızdı: 'Radikal adımlar atılmazsa sonumuz gelebilir'

AKP koridorlarında konuşulanlar sızdı: 'Radikal adımlar atılmazsa sonumuz gelebilir'
Sinema tarihinin unutulmaz başyapıtları: Kesinlikle izlenmesi gereken 20 film

Sinema tarihinin unutulmaz başyapıtları: Kesinlikle izlenmesi gereken 20 film
Son Dakika... Emniyet'te 'Ayhan Bora Kaplan' depremi! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ankara Emniyeti'nde 3 uzaklaştırma

Son Dakika... Emniyet'te 'Ayhan Bora Kaplan' depremi! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ankara Emniyeti'nde 3 uzaklaştırma
Netflix’te bu hafta en çok izlenen filmler: Zirve belli oldu

Netflix’te bu hafta en çok izlenen filmler: Zirve belli oldu