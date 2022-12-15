Peru'da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor: Ölü sayısı 8'e çıktı
Peru'da, eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo’nun 7 Aralık'ta görevinden azledilip cezaevine gönderilmesinin ardından başlayan protestolarda ölü sayısı 8'e yükseldi.
Peru'nun başkenti Lima dahil Puno, Cusco, Tacna, Apurimac ve Arequipa kentlerinde toplanan binlerce kişi ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifasını ve Kongre'nin kapatılmasını istiyor.
Polisle göstericiler arasında çıkan arbedede bir kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 8'e çıktı.
Ülkenin en işlek caddelerinde yürüyüş yapan protestocuların, lastik yakarak yolları kapatmasının yanı sıra polise molotofkokteyli attığı bildirildi.
Güvenlik güçlerinin zaman zaman göstericilere gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale ettiği ve bazılarını gözaltına aldığı ifade edildi.
OHAL İLAN EDİLDİ
Hükümet, şiddet olayları ve protestolar nedeniyle dün ülke genelinde 30 günlüğüne olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.
Boluarte, istifa etmesi için kendisini günlerdir protesto eden göstericilere diyalog çağrısında bulunmuştu.
CASTİLLO'NUN GÖREVDEN ALINMASI
Eski Peru Cumhurbaşkanı Pedro Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden azledilmişti.
Castillo'nun görevinden alınması yönündeki karar, 7 Aralık'taki genel kurul toplantısında 6 aleyhte, 10 çekimser oya karşı 101 lehte oyla kabul edilmişti.
Kongrede Castillo'nun görevden azledilmesi kararına gerekçe olarak "kamu fonksiyonlarını gasbetmeye, devlet yetkilerinin işleyişini engellemeye ve anayasal düzeni ihlal etmeye çalışmak" gösterilmişti.
Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından gözaltına alınmıştı.
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