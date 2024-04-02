Peru’da lüks saat soruşturması: İçişleri Bakanı istifa etti

Peru’da Devlet Başkanı Dina Boluarte hakkında yürütülen lüks saat soruşturması devam ederken, Peru İçişleri Bakanı Victor Torres istifa etti.

İHA
Yayınlanma: 02.04.2024 - 09:00
Peru’da lüks saat soruşturması: İçişleri Bakanı istifa etti
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Peru’da "lüks saat" soruşturması istifa getirdi. Peru’da Devlet Başkanı Dina Boluarte hakkında yürütülen lüks saat soruşturması devam ederken, Peru İçişleri Bakanı Victor Torres istifa etti.

Torres, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Ellerim temiz bir şekilde huzur içinde ayrılıyorum" ifadelerini kullanarak, istifasının "ailevi ve sağlık sorunları" nedeniyle olduğunu belirtti.

Başsavcılığın talimatı üzerine 30 Mart’ta Boluarte’nin evine baskın düzenlenmişti. Polis, kapıyı koçbaşıyla kırmıştı. Operasyonda, Boularte’nin mal varlığı olarak beyan etmediği lüks saatleri aranmıştı.

Peru medyasında farklı lüks saatler taktığı yönünde haberlerin yayılmasının ardından iki hafta önce Boluarte hakkında ön soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmanın amacı, devlet başkanına karşı resmi bir soruşturma yapılması için gerekçe olup olmadığını tespit etmekti.

Çok sayıda lüks saati nasıl alabildiği merak edilen Boluarte, saatleri 18 yaşından beri çalışarak kazandığı parayla aldığını belirtmişti. Boluarte, "Saraya temiz ellerle girdim ve temiz ellerle çıkacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Eski Peru Devlet Başkanı Castillo’nun Kongre tarafından 7 Aralık 2022’de görevden alınmasının ardından yerine Dina Boluarte getirilmişti. Boluarte’nin istifa etmesi ve seçim düzenlenmesi talebiyle ülke genelinde gösteriler gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda 50’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.


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