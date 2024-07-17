Peru'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 21 ölü

Güney Amerika ülkesi Peru'da, yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 17.07.2024 - 08:31
Peru'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 21 ölü
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Peru resmi haber ajansı Andina'ya göre, Cangallo kentinden Ayacucho bölgesine giden yolcu otobüsü, Ccarchuaccpampa yolunda 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada, 21 kişi yaşamını yitirdi, bazılarının durumu ağır 20 kişi yaralandı.

Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Raul Perez Reyes, basına yaptığı açıklamada, kaza bölgesine çok sayıda arama kurtarma ekibinin gönderildiğini ve yaralıların hastanelere taşındığını belirtti.

Kazada ölenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunan Reyes, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.


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