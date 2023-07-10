Peru'da salgın alarmı: Guillain-Barre sendromu yayılıyor

Yayınlanma: 10.07.2023 - 17:28

Güncelleme: 10.07.2023 - 17:48

Peru Cumhurbaşkanı Dina Booluarte, Guillain-Barre Sendromu (GBS) hastalarının olağandışı artışı nedeniyle yeni önlemler alındığını açıkladı. Peru devleti yayın organı El Peruano’nun haberine göre, ülkenin sağlık altyapısı artan vakalarla mücadele etmek için yeterli değil.

Cumhurbaşkanlığı, salgından etkilenen hastalara hizmet verilmesi adına 3.27 milyon dolarlık bir bütçenin ayrıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanı César Vásquez, vakaların artması durumunda hastaların iyileşmesine yardımcı olan immunoglobulinin yetersiz kalabileceğini söyledi.

Stratejik Sağlık Kaynakları Ulusal Merkezi’nin 5 bin şişelik immunoglobulin stoku edineceği bildirildi.

Haziran 2023’ten bu yana Peru’da 182 vaka tespit edildi. Hastaların 147’si taburcu edildi, 31’i hâlâ tedavi altındayken 4’ü hayatını kaybetti. Vakaların şu an neden arttığı ise bilinmiyor.

GUILLAIN-BARRE SENDROMU NEDİR?

Guillain-Barre Sendromu (GBS), nadir görülen nörolojik bir hastalıktır. GBS, vücutta kas güçsüzlüğüne uyuşmaya, karıncalanmaya, refleks kaybına yol açar. Geçici felç ihtimali de bulunduran GBS’nin kesin bir tedavisi olmamakla beraber etkisi azaltılabilir.

Hastaların yüzde 85’i 1 yıla kadar sürede sağlığına kavuşabiliyorken GBS’nin ölüm oranı yüzde 4 ila 7 aralığındadır. Hastalığın normal şartlarda görülme sıklığı 100 binde 1-2 civarındadır.

Viral kökenli bir üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle bağışıklık sisteminin vücudun kendisine karşı savaşmak üzere tetiklenmesiyle meydana gelir.