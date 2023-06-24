Hatay'da sıtma salgını tehlikesi

Yayınlanma: 24.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.06.2023 - 05:10

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en yıkıcı olduğu kent olan Hatay’da yurttaşlar yaz mevsiminin başlamasıyla böcek ve sineklerden kaynaklı sağlık sorunları yaşamaya başladı.

Hatay Tabip Odası Başkanı Dr. Sevdar Yılmaz, kentteki ilaçlama ve temizlik sorunlarını Cumhuriyet’e anlattı. Yılmaz, Hatay’da aşılama oranlarında düşüş olduğunu, sinek ve böceklerin çoğaldığını ve asbest tehlikesinin artarak devam ettiğine dikkat çekti.

(Sevdar Yılmaz)



Yılmaz, kentte sinek, haşere, böcek, kemirgen, yılan ve akreplerin çoğaldığına dikkat çekerek “Şu an inanılmaz derecede sinek var. Sıtmanın tekrar ortaya çıkma ihtimali var. Uçan sineklerin bir şekilde bertaraf edilmesi gerekiyor ama bunun için yeterli ekipman yok. Farelerin yapma ihtimali olan tifo gibi hastalıkların görülme riski var. Yılan ve akrep sokmaları da artmış durumda” dedi.