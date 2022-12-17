Peru'da siyasi kriz devam ediyor: Protestolardaki ölü sayısının artmasına tepki gösteren iki bakan istifa etti

Yetkililer, Perşembe günü Castillo destekçileri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda sekiz kişinin daha öldüğünü bildirdi.

Eğitim Bakanı Patricia Correa, Cuma günü Twitter’da yaptığı açıklamada, "vatandaşların ölümünün hiçbir gerekçesi olmadığını, devletinse bu ölümlere neden olamayacağını” söyleyerek istifa ettiğini duyurdu.