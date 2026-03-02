Pete Hegseth kimdir? Pete Hegseth kaç yaşında, nereli? ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in hayatı ve kariyeri...

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, İran’a yönelik yürütülen askeri operasyon hakkında Pentagon’da basın toplantısı düzenledi. Peki, Pete Hegseth kimdir? Pete Hegseth kaç yaşında, nereli?

PETE HEGSETH KİMDİR?

Peter Brian Hegseth, 6 Haziran 1980'de Minneapolis, Minnesota'da doğdu. Norveç kökenlidir.

PETE HEGSETH'İN HAYATI VE KARİYERİ

Hegseth, Princeton Üniversitesi'nde siyaset bilimi okudu ve burada muhafazakar bir öğrenci gazetesi olan The Princeton Tory'nin yayıncılığını yaptı. 2003 yılında Minnesota Ordu Ulusal Muhafızları'nda piyade subayı olarak görevlendirildi ve Guantanamo Körfezi Deniz Üssü'nde görev yaptı, ayrıca Irak ve Afganistan'a gönderildi.

Irak'tan ayrıldıktan sonra, Vets For Freedom ve Concerned Veterans for America'da yönetici direktörlük de dahil olmak üzere çeşitli kuruluşlarda çalıştı. 2014 yılında Fox News'e yorumcu olarak katıldı. 2016'daki seçim kampanyasını destekledikten sonra Başkan Donald Trump'a danışmanlık yaptı. 2017'den 2024'e kadar Fox & Friends Weekend programının sunuculuğunu üstlendi.

PETE HEGSETH'İN BAKANLIK SÜRECİ

12 Kasım 2024'te, Başkan seçilen Donald Trump, Arkansas senatörü Tom Cotton'ın bakanlık görevini üstlenmeyeceğini açıklamasının ardından Hegseth'i savunma bakanı adayı olarak atadı.

“SONSUZ BİR SAVAŞ OLMAYACAK”

Hegseth, Washington’un İran’a karşı operasyonlarını sürdüreceğini belirtirken, çatışmanın uzun süreli bir savaşa dönüşmeyeceğini savundu.

Basın toplantısında konuşan Hegseth, ABD vatandaşlarının ölümünden sorumlu olanların hedef alınacağını belirterek sert bir mesaj verdi.

İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin verilmeyeceğini söyleyen Hegseth, Tahran yönetimini konvansiyonel askeri kapasitesini nükleer hedeflerini korumak için kullanmakla suçladı.

Hegseth, yürütülen “Operation Epic Fury” operasyonunun İran’ın füze kapasitesi, füze üretim tesisleri, deniz unsurları ve diğer güvenlik altyapılarını hedef aldığını açıkladı. ABD güçlerinin saldırıları “cerrahi ve ezici” yöntemlerle gerçekleştirdiğini söyledi.

ABD Savunma Bakanı, İran halkının mevcut gelişmeleri bir “fırsat” olarak değerlendirmesini umduklarını ifade etti. Ayrıca İran güvenlik güçlerine seslenerek, atacakları adımları dikkatli şekilde değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.

Hegseth, Pentagon’daki açıklamasında, İran’da Amerikan kara birliklerinin bulunmadığını yineledi. ABD’nin mevcut operasyonlarının hava ve askeri kapasite üzerinden yürütüldüğünü ifade etti.

ABD Savunma Bakanı, Washington’un ulusal çıkarlarını korumak için gerektiği ölçüde hareket edeceğini söyledi. Ancak bunun “akılsızca adımlar atmak” anlamına gelmediğini vurgulayarak, kararların kontrollü şekilde alınacağını belirtti.

Hegseth, olası askeri adımların kamuoyu önünde detaylandırılmasının doğru olmayacağını dile getirdi. ABD’nin atabileceği adımların önceden açıklanmasının, rakip ülkelere avantaj sağlayacağını ifade etti.